Köln: Suche nach Fliegerbomben sorgt für massive Bahn-Ausfälle um Ostern

Keine leichten Zeiten für Pendler in Köln: Nachdem der ÖPNV der Stadt erst am Dienstag bestreikt wurde und vielen Menschen den Weg zur Arbeit erschwerte, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden für den Ausbau der Bahnstrecke südlich der Gummersbacher Straßen vom 31. März bis zum 14. April Sondierungsarbeiten statt, bei denen auch nach Fliegerbomben gesucht wird.

Diese Arbeiten haben massive Auswirkungen auf den Verkehr der S-Bahn-Linien S12 und S19 sowie auf den RB25.

Wichtige Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn in Köln

„Mit Hilfe von Spezialgeräten bohren Expert:innen zwischen Ende März und Mitte April rund 2.000 Löcher zwischen Köln Hansaring und Köln Frankfurter Straße. Die Bohrungen sind nötig, um metallische Gegenstände, wie beispielsweise Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg, im Boden ausschließen zu können“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens.

Diese Linien in Köln sind betroffen

Kurz vor sowie während der gesamten Osterferien kommt es somit zu großen Einschränkungen im Bahnverkehr in Köln. Hier die geplanten Auswirkungen im Überblick:

RB25 (Köln–Overath–Engelskirchen–Gummersbach–Meinerzhagen–Brügge(Westf.)–Lüdenscheid): Während des gesamten Bauzeitraums fallen die Züge zwischen Köln Hansaring und Köln Frankfurter Straße aus. Es werden jedoch Ersatzbusse zwischen Köln Messe/Deutz und Köln Frankfurter Straße eingerichtet. Am Osterwochenende (7. bis 10. April) kommt es zusätzlich zu Ausfällen zwischen Overath und Engelskirchen. Auch hier verkehrt ein Schienenersatzverkehr.

S12 (Horrem–Köln–Troisdorf–Siegburg–Hennef–Eitorf–Au): Die Mehrheit der S-Bahnen wird zwischen Köln-Ehrenfeld und Köln Hauptbahnhof sowie zwischen Köln Messe/Deutz und Porz (Rhein) umgeleitet. Es entfallen folgende Halte: Köln Hansaring, Köln Trimbornstraße, Köln Airport-Businesspark und Köln Steinstraße. Ein Teil der Bahnen soll zudem auf weiteren Teilstrecken oder dem gesamten Laufweg entfallen.

S19 (Düren – Horrem – Köln-Hansaring – Köln/Bonn Flughafen – Troisdorf – Hennef – Au): Die Bahnen entfallen hier zwischen Köln Messe/Deutz und Köln Frankfurter Straße aus. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilt, werden die Fahrplanänderungen in den Online-Auskunftssystemen des Unternehmens enthalten sein. Zudem werden Passagiere über Aushänge an den Bahnsteigen über die Sondierungsarbeiten informiert. Auch in der App „DB Bauarbeiten“ oder unter folgender Internetadresse sind die Informationen für Fahrgäste abrufbar.