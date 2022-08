Köln: Studienteilnehmer für 30 Tage im Bett bleiben gesucht – es winken 11.000 Euro

Ihr wolltet schon immer tagelang liegen bleiben, nicht aufstehen müssen und dafür auch noch richtig Geld kassieren? Dann haben wir hier für euch das passende Jobangebot. Denn das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sucht aktuell Probanden, die genau das tun dürfen. Eine Studie im Auftrag des DLR soll neue „Möglichkeiten zur sogenannten Gesunderhaltung von Astronauten“ erschließen.

Wer mitmachen darf, bekommt für 30 Tage im Bett bleiben schlappe 11.000 Euro. Losgehen soll es ab Januar 2023. Allerdings bekommt nicht jeder den Job, denn bestimmte Voraussetzungen müssen schon erfüllt sein. So dürft ihr beispielsweise nicht rauchen. Auch wird die Studie nicht in eurem eigenen Bett, sondern am DLR-Forschungsstandort im Stadtbezirk Köln-Porz, Linder Höhe in 51147 Köln durchgeführt.

In der Ausschreibung dazu heißt es: „Für die nächste Kampagne der NASA-Studie SANS-CM suchen wir wieder Probanden (m/w/d), die als terrestrische Astronauten (m/w/d) am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln die raumfahrtmedizinische Forschung unterstützen.“ Es soll untersucht werden, inwiefern sich körperliche Veränderungen durch Schwerelosigkeit im Weltall ergeben und welche Gegenmaßnahmen man ergreifen kann.

Schlafen wie ein Astronaut

Ende Januar könnte ihr dann 30 Tage im Bett verbringen, während euer Kopf in einer 6-Grad-Kopftieflage verbleibt. Es heißt, dass man in dieser Position „die gleichen (reversiblen!) körperlichen Veränderungen wie ein Astronaut“ erfährt. „Die Studie dauert insgesamt 59 Tage, davon 30 Tage in 6-Grad-Kopftieflage mit Bettruhe und findet in der luft- und raumfahrtmedizinischen Forschungsanlage :envihab in Köln-Porz statt.“

Dafür solltet ihr zwischen 1,53 Meter und 1,90 Meter groß sein, einen Bodymaßindex von 19 bis 30 Kilogramm pro Quadratmeter aufweisen, ihr müsst Nichtraucher und zwischen 24 und 55 Jahren alt sein. Auf den ersten Blick klingt es natürlich einfach und so leicht hat wahrscheinlich noch nie jemand Geld verdient, doch 30 Tage lang wirklich liegen zu bleiben, dürfte mit jedem Tag immer anstrengender werden. Wir wünschen eine gute Nacht!