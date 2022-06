Sommerhitze hat Köln fest im Griff: Meteorologen rechnen mit hohen Temperaturen am Rhein

Schon seit Tagen sagen Wetterexperten für dieses Wochenende (18. Juni) sehr hohe Temperaturen voraus. Am Freitag wurde die 30-Grad-Marke schließlich geknackt, das Thermometer zeigte in Köln 31 Grad Celsius an.

Doch damit ist das Ende der Hitzewelle noch lange nicht erreicht, sagen Meteorologen. So soll es am Samstag in der Kölner Bucht sogar noch heißer werden. Bis zu 38 Grad sollen erreicht werden.

Darüber hinaus hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Wetterwarnung herausgegeben. So wird vor erhöhter UV-Intensität gewarnt. Daher erklärte der DWD: „Während des Tages erreicht die UV-Strahlung ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich. Zwischen 11 und 16 Uhr sollten Sie lange Aufenthalte in der Sonne vermeiden.“

Zudem sollen auch im Schatten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. „Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (LSF 30), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.“

Sonntag, den 19. Juni, sollen die Temperaturen schließlich wieder etwas sinken und Normalmaß annehmen. Dann werden in Köln 29 Grad erwartet. Montag soll dann endlich die Abkühlung erfolgen, Regen und 22 Grad sind aktuell vorhergesagt.

