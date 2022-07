Köln: See ausgetrocknet – Scheuermühlenteich nur noch eine Pfütze

Der Klimawandel macht auch vor der Stadt Köln nicht Halt. Bestes Anzeichen dafür ist der Scheuermühlenteich im rechtsrheinischen Lind. Der kleine See ist inzwischen nicht mehr vorhanden, übrig ist nur noch eine Pfütze. Tonight News war noch im Januar 2022 vor Ort. Damals sah der See noch aus wie auf dem Foto oben. Heute fehlt sehen Besucher nur noch Sand.

Die Fische wurden noch rechtzeitig gefangen, berichtet der Vorsitzende des Bürgervereins Gerhard Möller. Seit den Neunziger Jahren setzt er sich für den Erhalt des Naherholungs-Gebietes Scheuermühlenteich ein. Doch umgesiedelt werden konnten die Fische auch nicht. Lediglich vor dem Erstickungstod konnte man sie bewahren.

Denn die Fische waren kontaminiert, wie der „Express“ schreibt. „Sie waren mit PFT, giftigen Tensiden, belastet, offenbar ist irgendwann kontaminiertes Löschwasser in den See gelangt. Das Gift wurde in den Fischen nachgewiesen“, so Möller gegenüber dem Blatt.

Keine erneute Auffüllung geplant

Geangelt werden durfte daher schon lange nicht mehr im Scheuermühlenteich. So mussten die Fische als „Sondermüll“ entsorgt werden, was dem Vorsitzenden viel Kritik von Tierfreunden einbrachte. Ändern ließ sich das aber nicht. Und für die Zukunft sieht es für den Teich noch düsterer aus.

„Der Teich wird jedes Jahr trockener. Eigentlich wird er aus einem Kanal aus der Wahner Heide gespeist. Aber auch die Heide ist trocken. Da kommt kaum noch etwas an“, so Möller. Daher steht dem Teich wohl das Ende bevor. Denn mit Trinkwasser auffüllen lassen will er den Teich auch nicht, wie es bereits 2019 schon einmal geschehen ist. Aus guten Gründen, wo das Wasser doch nur erneut verdunsten würde.

Im Herbst könnte sich der Teich wieder von selbst füllen bei entsprechendem Niederschlag. Fische aber dürften wohl nicht mehr zurückkehren. Es sieht alles nach einem Ende des beliebten Scheuermühlenteichs aus.

