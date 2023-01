Köln: Podolski erweitert sein Mangal-Döner-Imperium – neue Filiale angekündigt

Sechs Dönerläden hat Fußballidol Lukas Podolski in Köln bereits, nun soll eine siebte Filiale hinzukommen. Denn auf der Internetseite seines Unternehmens „Mangal Döner“ wird bereits ein weiteres Restaurant angekündigt. Das soll am Heumarkt entstehen, wie die Seite weiter verrät.

Es wird allerdings nicht extra ein neues Etablissement dafür gebaut, vielmehr wird ein bereits bestehendes Restaurant übernommen. So soll der neue und siebte Mangal Döner in Köln im ehemaligen „Kebap Haus am Heumarkt“ entstehen, unmittelbar an der KVB-Haltestelle. In den Räumlichkeiten laufen schon die Renovierungsarbeiten, an der Türe gibt es bereits ein Schild, welches auf eine baldige Eröffnung hinweist.

Wann der Laden jedoch eröffnet wird, darüber ist noch nichts genaues bekannt. Jedenfalls erweitert der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 damit sein Imperium um eine weitere Zweigstelle in seiner Heimatstadt. Weitere Filialen gibt es auch unter anderem in Düsseldorf, Bonn und weiteren Städten.

Expansion von Mangal Döner in andere Städte soll kommen

Dabei soll es aber nicht bleiben, denn auch weitere Städte sind inzwischen im Fokus des Fußballers. So sollen auch Wuppertal, Mönchengladbach, Erkelenz oder Koblenz in den Genuss von Mangal Döner kommen dürfen. Doch es gibt auch Kritik im Netz an den Expansionsplänen. So sind nicht alle mit dem nächsten Poldi-Döner zufrieden.

Die Poldisierung des Dönermarktes muss stoppen… — Pluto (@plutoderbeste) January 22, 2023

Bald gebe es mehr Mangal Döner als Rewe-Filialen, heißt es dort beispielsweise unter einem Tweet. Lukas Podolski zerstöre im „Alleingang den familienbetriebenen Fastfood Markt in Köln“ heißt es aus anderer Quelle. Bierernst darf es aber alles nicht wirklich genommen werden, denn ironische Tweets finden sich auch zuhauf, wie etwa dieser: „Die Poldisierung des Dönermarktes muss stoppen…“