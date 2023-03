Köln: Planeten-Rennen sorgt für fantastisches Spektakel am Abendhimmel

Erst vor wenigen Tagen konnte man ein ganz besonderes Spektakel am Nachthimmel in NRW beobachten: Polarlichter. Normalerweise kennt man dieses Naturphänomen nur aus dem Norden Europas. Doch in der Nacht zu Montag (27. Februar) waren sie auch an unserem Nachthimmel zu sehen.

Am Mittwochabend (1.März) folgte dann gleich das nächste Himmelsphänomen, welches vor allem in Köln und der Region gut beobachtet werden konnte.

Köln: Einzigartiges Planeten-Spiel am Abendhimmel

Die Rede ist hier von den beiden Planeten Jupiter und Venus. Beide leuchteten am Mittwochabend besonders hell und standen ungewöhnlich dicht aneinander. Im Internet wurden zahlreiche Bilder von diesem außergewöhnlichen Anblick gepostet. Auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) teilte mehrere Aufnahmen:

Jupiter mit den Galileischen Monden und Venus. pic.twitter.com/Wzck5B8mA1 — DLR_next (@DLR_next) March 1, 2023

Daniel Fischer, Mitarbeiter des Bochumer Planetariums, erklärte das Planten-Spektakel am Himmel der WAZ so: „Die beiden hellsten Planeten Venus und Jupiter kommen einander am Abendhimmel sehr nahe und bilden ein extrem auffälliges Paar aus zwei grellen Lichtpunkten.“ Die Himmelskörper nähern sich immer weiter, bis sie sich am Mittwoch- und Donnerstagabend (2.März) am nächsten stehen. Dann seien nur noch einen Monddurchmesser auseinander, so der Planeten-Experte weiter.

Nach der Sonne ist der Planet Venus das hellste Objekt am Himmel, kurz gefolgt von Jupiter. Der Venus erscheint derzeit so deutlich, da er der Erde vergleichsweise nah steht. Momentan strahlen die beiden Planeten also quasi um die Wette.

Dass Venus Jupiter überholt, passiert alle paar Jahre, erklärte Katrin Fortak, Vorsitzende von der Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl in Erkrath, dem WDR. Denn Venus bewege sich schneller als Jupiter. Das spektakuläre Planetenrennen dürfte somit schon bald beendet sein.

Weiteres Phänomen im März in Köln zu sehen

Doch damit nicht genug der Naturphänomene am Himmel: Schon am 23. März wird sich die Sichel des zunehmenden Mondes zwischen Jupiter und Venus befinden. Auch das lädt Hobby-Fotografen und Schaulustige nach draußen ein.

Wer von den Himmelspektakeln gar nicht genug bekommt, kann über diverse Apps mehr über den Nachthimmel und Astronomie erfahren. So hält man beispielsweise bei den Apps „SkyView Lite“ (Apple und Android) und „Sky Map“ (Android) einfach die Kamera seines Smartphones in den Himmel, um mehr über die Sterne zu erfahren.