Kölns OB Reker erhält internationale Auszeichnung – der Grund ist traurig

Auf Kölns Oberhaupt Henriette Reker wartet am Donnerstag (27. Januar) eine internationale Auszeichnung. Die parteilose Kölnerin soll in Brüssel mit dem Pawel-Adamowicz-Preis geehrt werden. Wegen Corona findet die Auszeichnung nur virtuell statt. Eigentlich ein Grund zur Freude für Henriette Reker – sollte man meinen! Doch der Hintergrund der Preisverleihung ist dramatisch.

OB Reker mit Preis ausgezeichnet: Wer war Pawel Adamowicz?

Der Preis wurde nach dem polnischen Bürgermeister der Stadt Danzig benannt. Pawel Adamowicz regierte die Kommune 20 Jahre lang. Doch am 13. Januar 2019 wurde er während einer Rede auf einer Charity-Veranstaltung brutal niedergestochen! Der Bürgermeister, der in Polen Stadtpräsident genannt wird, erlag seinen schweren Verletzungen. Während seiner politischen Laufbahn hatte er sich stets für Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und die Grundwerte der EU eingesetzt.

Im Jahr 2016 rief er nach einem Treffen mit Papst Franziskus ein Projekt zur Integration von Einwanderern in Danzig ins Leben, das als Vorbild für andere polnische Städte diente. Unter ihm trat Danzig dem Internationalen Netzwerk Städte der Zuflucht bei – 75 Städte und Regionen weltweit, die verfolgten Schriftstellern und Künstlern Schutz bieten und für Meinungsfreiheit, demokratische Werte und internationale Solidarität eintreten.

OB Reker: Messer-Attacke 2015 verbindet sie mit Pawel Adamowicz

Es sind Werte, die man in Brüssel offenbar auch mit Henriette Reker in Verbindung bringt. Denn auch sie setzt sich aktiv für Integration von Flüchtlingen in Köln ein, zeigt sich gerne offen und tolerant. Zuletzt machte sie mit der Einführung des Muezzin-Rufes in Köln von sich reden. Tonight News berichtete über die Veedel, in denen künftig immer freitags der Aufruf zum Gebet „Allahu akbar“ durch die Straßen hallt.

Und nicht nur das verbindet sie mit dem Danziger Bürgermeister Adamowicz! Auch auf Reker hatte es schon eine brutale Attacke gegeben. Im Jahr 2015 war wegen ihrer Flüchtlingspolitik ein Messerangriff auf sie verübt worden. Kurz danach wurde sie zur Oberbürgermeisterin gewählt.

