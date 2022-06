Köln: Nord-Süd-Fahrt voll gesperrt – „Liebe deine Stadt“-Gebäude ist schuld

Seit Freitag, 4. März 2022, wird die Fassade des Gebäudes Schildergasse 72-76/Brüderstraße 1 in Köln (NRW) aufwendig saniert. Aufgrund der besonderen Lage des Gebäudes unmittelbar oberhalb der Unterführung der Nord-Süd-Fahrt ergeben sich bauliche Besonderheiten, die unumgänglich zu Verkehrseinschränkungen führen.

So kann die Einrüstung des Gebäudes beispielsweise nur abschnittsweise erfolgen, was Vollsperrungen der Nord-Süd-Fahrt an drei Wochenenden notwendig macht.

Die Stadt Köln hatte die letzte geplante Vollsperrung ursprünglich bereits für das vergangene Wochenende angekündigt. Die Arbeiten wurden jedoch seitens des Bauunternehmens kurzfristig abgesagt. Diese sollen nun am kommenden Wochenende erfolgen. Die Nord-Süd-Fahrt wird von Samstag, 4. Juni 2022, 7 Uhr, bis Sonntag, 5. Juni 2022, 24 Uhr voll gesperrt.

Vollsperrung der Nord-Süd-Fahrt: Samstag, 4. Juni, 7 Uhr bis Sonntag 5. Juni 24 Uhr

Nord-Süd-Fahrt in Köln dicht: Das sind die Umleitungen

Verkehrsteilnehmer müssen am Wochenende auf folgende Straßen ausweichen:

In Fahrtrichtung Süd über Zeughausstraße, Magnusstraße, Ringe, Barbarossaplatz, Neue Weyerstraße, Bäche

In Fahrtrichtung Nord über Cäcilienstraße, Neumarkt, Hahnenstraße, Rudolfplatz, Ringe, Magnusstraße, Zeughausstraße

Noch bis zur Vollsperrung am Wochenende gelte weiterhin die Einspurigkeit auf der Nord-Süd-Fahrt in beiden Fahrtrichtungen, heißt es von der Stadt.

Zudem gelten folgende Teilsperrungen:

In südlicher Fahrtrichtung ist die Zufahrt von der Nord-Süd-Fahrt auf die Cäcilienstraße gesperrt. Es werden großräumige Umleitungen in Richtung Deutzer Brücke und in Richtung Neumarkt ausgeschildert.

In nördlicher Fahrtrichtung ist die Zufahrt von der Cäcilienstraße auf die Nord-Süd-Fahrt gesperrt. Auch hier werden großräumige Umleitungen ausgeschildert.

Die Stadt Köln empfiehlt, den Bereich der Nord-Süd-Fahrt großräumig zu umfahren. Neben den beschriebenen Umleitungen sollte in der Nord-Süd-Verbindung nach Möglichkeit auch die Rheinuferstraße genutzt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die Schilder zu achten. Nach Abschluss der Arbeiten am Wochenende ist die Nord-Süd-Fahrt ab Montag, 6. Juni 2022, wieder in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Köln: „Liebe deine Stadt“-Gebäude von Wilhelm Riphahn wird saniert

Das Gebäude mit der Adresse Schildergasse 72-76/Brüderstraße 1 wurde 1962/63 errichtet und war das letzte Werk des Kölner Architekten Wilhelm Riphahn, es ist vielen Kölner*innen bekannt als Träger des Schriftzuges „Liebe deine Stadt“. Nach fast 60 Jahren Standzeit traten an der geklinkerten Fassade Schäden auf, die am Ende dazu führten, dass sich einzelne Steine lösten und auf die Nord-Süd-Fahrt fielen. Das veranlasste die Besitzer des Gebäudes, die gesamte Hülle des Hauses einer vollständigen Sanierung zu unterziehen.

Der letzte Abschnitt der Sanierung betrifft nun die Fassade über der Nord-Süd-Fahrt: Abbruch der alten Klinker, Ergänzung einer Dämmung und neue Klinkerverkleidung. Durch die umständliche Erreichbarkeit dieser Fläche zieht sich die Bearbeitung bis in den Mai.

Mehr News aus Köln: