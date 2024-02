Nach Teilnahme an Geheimtreffen: Stadt Köln entlässt Mitarbeiterin

Die Stadt Köln trennt sich von einer Mitarbeiterin, die am Treffen radikaler Rechter in Potsdam teilgenommen haben soll. Ein Sprecher der Stadt bestätigte die Kündigung, weitere Details nannte er jedoch nicht.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei der gekündigten Mitarbeiterin um die NRW-Vorsitzende der konservativen Werteunion. Die Fraktion der Grünen im Rat der Stadt erklärte, es gehe um eine fristlose Kündigung. Rechtsextremismus werde in Köln nicht geduldet, auch nicht bei der Stadt Köln.

Mitglieder der AfD und CDU diskutierten über Deportationsfantasien

Hintergrund sind die Enthüllungen des Recherchenetzwerks „Correctiv“ über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

dpa