Demos in Köln zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs: Alle Termine & Infos

Demonstrationen an einem Samstag in Köln sind mittlerweile zur Regel geworden. Am 24. Februar wird an ein Ereignis erinnert, welches seine Relevanz bis heute nicht verloren hat: Vor zwei Jahren griff Russland die Ukraine an, seitdem starben zehntausende Menschen in den Städten und an der Front.

Nach Angaben der Polizei seien für den Samstag gleich drei pro-ukrainische Demonstrationen sowie eine pro-russische angemeldet worden. Wer mit dem Auto in Köln unterwegs ist, sollte die Innenstadt, allen voran den Rudolfplatz, Heumarkt und Chlodwigplatz, meiden – hier wird es zu Straßensperrungen kommen.

Neubaur, Mützenich und Reker sprechen am Dom

Eine der Demos zieht dabei nicht durch die Stadt, sondern bleibt am Kölner Dom: Zur Kundgebung vom Blau-Gelben-Kreuz werden rund 5000 Menschen erwartet.

Vor Ort ist auch die politische Spitze des Landes, darunter die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur, der SPD-Fraktionschef im Bundestag Rolf Mützenich sowie Bundestagsabgeordnete der Grünen, CDU und FDP. Auch Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, soll dabei sein. Stattfinden wird die Demo am Dom im Zeitraum von 13.30 bis etwa 17.30 Uhr.

„Wenn jetzt nicht alle Kräfte und Ressourcen in Europa mobilisiert werden, um die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützten, könnte der perfide Plan Putins doch noch aufgehen, die Ukraine vollständig einzunehmen, ihre Identität und viele Menschenleben auszulöschen und Europa nachhaltig zu schwächen. Es steht viel auf dem Spiel“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Blau-Gelben Kreuzes.

Die Demos am Samstag (24. Februar 2024) in Köln im Überblick

13.30 bis 17.30 Uhr: Pro-Ukraine-Demo auf dem Roncalliplatz vor dem Kölner Dom

14 bis 18 Uhr: Pro-Ukraine-Demo mit Zugweg vom Alter Markt bis Chlodwigplatz (erwartet werden ca. 1000 Teilnehmer)

14.30 bis 16 Uhr: Pro-Ukraine-Demo, Ort noch unbekannt (erwartet werden ca. 50 Teilnehmer)

15 bis 17 Uhr: Pro-Russland-Demo, Zugweg vom Rudolfplatz durch die Innenstadt und zurück (erwartet werden ca. 100 Teilnehmer)

Zur pro-russischen Demo hat die Polizei bereits angekündigt mit einem Großaufgebot vor Ort zu sein, um etwaige Spannungen auf der Straße so schnell wie möglich unterbinden zu können.