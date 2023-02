Köln: Mann tötet erst Frau und dann sich selbst – Mordkommission eingerichtet

Polizei und Rettungsdienst haben am Dienstag (14. Februar) ein Paar in dessen Apartment in Köln-Lindenthal leblos aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der 43 Jahre alte Ehemann seine ein Jahr jüngere Ehefrau umgebracht und anschließend sich selbst getötet hat.

Laut Zeugenaussagen könnte eine bevorstehende Trennung das Tatmotiv gewesen sein. Die Ermittler aus Köln überprüfen diese Aussagen derweil aber noch.

Genaue Einzelheiten zur Tat möchte die Polizei Köln mit Hinblick auf die zu wahrenden, über den Tod hinaus gehenden Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen nicht teilen.