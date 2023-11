14 Jahre später: Loch nach Archiv-Einsturz in Köln wird endlich geschlossen

Vor 14 Jahren stürzte das Kölner Stadtarchiv ein. Nun haben Bauarbeiter begonnen, den riesigen Krater an der Unglücksstelle provisorisch zu schließen. Dazu sei zunächst die untere Ebene der Grube mit mehr als 1300 Kubikmetern Beton – rund 170 Lastwagen-Ladungen – gefüllt worden, sagte eine Sprecherin der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am Mittwoch.

>> Öffentliche Toiletten im Kölner Volksgarten: Zwei Jahre im Test <<

In den kommenden Monaten sollen dann schrittweise Stahlträger, Zwischendecken und weitere Betonschichten in das Loch eingezogen werden, bis die Oberfläche schließlich mit Stahlbetonplatten verschlossen werde. Ziel sei es, dass Ende 2024 die Straße am Waidmarkt wieder vollständig für den Verkehr nutzbar ist.

Gravierende Fehler führten zum Einsturz

Das Stadtarchiv war 2009 eingestürzt. Zwei Anwohner kamen bei dem Unglück ums Leben, unzählige historische Dokumente wurden verschüttet. Ursache für den Einsturz waren laut einem Urteil des Kölner Landgerichts gravierende Fehler beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle.

>> Blitzer in Köln: Hier gibt es heute und diese Woche Kontrollen <<

Die unterirdischen Bauarbeiten für die neue U-Bahn sind allerdings noch lange nicht abgeschlossen, sondern werden unter dem Deckel weitergehen – dafür muss die Betonfüllung dann nach und nach wieder abgetragen werden. Dieses Vorgehen hat nach Angaben der Sprecherin statische Gründe. An der Baustelle soll ein sogenanntes Gleiswechsel-Bauwerk errichtet werden. In acht Jahren soll der unterirdische Rohbau fertig sein.

dpa