Köln: Klima-Aktivisten blockieren Zufahrt zu wichtiger Brücke

Nachdem sich bereits am gestrigen Montag (27. Februar) fünf Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ auf eine Brücke auf der Bundesstraße 55a und auf die Straße des 17. Juni in Köln geklebt hatten, geht der Klima-Protest auch am heutigen Dienstag weiter.

So klebten sich am Morgen (28. Februar) gegen 8.10 Uhr sieben Menschen auf eine Zufahrtsstraße zur Severinsbrücke in Richtung Innenstadt. Auf der Strecke bildete sich bereits Stau.

Köln: Darum protestieren die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“

Die Aktivisten halten Schilder vor sich, auf denen die Aufschrift „Artikel 20a GG = Leben schützen“ zu lesen ist. Damit wollen sie an den grundgesetzlichen Auftrag der Regierung, die Lebensgrundlagen der Bevölkerung zu schützen, erinnern, heißt es von der Gruppe.

Die Protestaktion sei laut eigenen Angaben ein Teil der intensiven Proteste in Köln, aber auch in ganz Nordrhein-Westfalen. Bürgermeister der Städte werden unter dem Motto „Wir müssen reden“ dazu aufgefordert, sich den Forderungen der „Letzten Generation“ zu beugen.

>>Köln: Spezialflugzeug kreist wieder – Lärmbelästigung für Bewohner<<

Darüber hinaus heißt es in der in einer Mitteilung zum Protest: „Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, eine Notfallsitzung der Gesellschaft einzuberufen, um die notwendige Wende mit demokratischer Beteiligung eines gelosten Durchschnitts der Bevölkerung einzuleiten. Im Gesellschaftsrat entsteht ein entschlossener Plan, der von Bürgerinnen und Bürgern entwickelt, von der Gesellschaft getragen und von der Politik verwirklicht wird.“