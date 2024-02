Köln: Cat Ballou wirbt für neue KVB-Kampagne "Seid lieb zueinander"

Wer öfter mit den KVB unterwegs ist, stellt fest: Freundlichkeit und Respekt bleiben häufiger auf der Strecke. Mal wird man angerempelt, mal mit lauter Handymusik und anderweitigem Lärm belästigt. Auch das Aufstehen für Senioren ist bei vielen Fahrgästen heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.

Darauf und auf weitere Probleme und Unannehmlichkeiten beim Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel wollen die KVB jetzt aufmerksam machen. Als Aushängeschild der neuen Kampagne „Seid lieb zueinander“ konnten sie die Karnevalsband Cat Ballou („Liebe deine Stadt“) gewinnen.

Cat Ballou und KVB werben für netteren Umgang im ÖPNV

„Gemeinsam engagieren wir uns dafür, dass wieder mehr Achtung Einzug hält – in Bus und Bahn wie überall sonst auch“, schreibt das Verkehrsunternehmen auf seiner Webseite.

Cat Ballou-Frontmann Oliver Niessen dazu: „Allen geht’s besser, wenn alle besser miteinander umgehen.“ In einem Video auf Instagram betont der Sänger: „Wenn viele Leute auf engem Raum aufeinander treffen, wie zum Beispiel hier in der Bahn oder draußen am Bahnsteig, dann ist es besonders wichtig, dass man freundlich, rücksichtsvoll und vor allem auch respektvoll miteinander umgeht.“

An die Initiative „Seid lieb zueinander“ wollen die KVB nun via Plakaten, Displays, Social Media und in den Kundencentern und Bahnen regelmäßig erinnern. Die Message: Gegenseitiger Respekt sei ein Schlüssel für ein harmonisches Zusammenleben.

In den kommenden Monaten sollen „verschiedene Aktionen“ folgen, die die Initiative „mit Leben füllen“ sollen, heißt es weiter. Wer sich mit dem Projekt identifizieren kann, kann sich ab sofort einen roten Button mit der Aufschrift „Seid lieb zueinander“ in den KVB-Kundencentern abholen.

Kampagne mit Cat Ballou: KVB geben fünf Tipps fürs „Liebsein“

Zu guter Letzt geben die KVB auf ihrer Webseite noch fünf Tipps fürs „Liebsein“: