4711: Kölner Kult-Werbung am Heumarkt verschwunden – für immer?

„Mir sin jedäuf met 4711…“, hieß es schon 2013 bei der kölschen Karnevalsband Klüngelköpp, die dem berühmten Kölner Parfüm einen eigenen Song widmete, der die kölsche Lebensfreude ausdrückt. Das 4711-Logo gehört zu Köln wie der Dom und der Karneval, sodass einige sich damit wohl am liebsten „däufen“ (Hochdeutsch: taufen) lassen würden.

Seit genau 50 Jahren prangte ein Werbeschild der Kölner Duftmarke an der Hausfassade am Heumarkt 55. 1974 wurde der meterhohe 4711-Flakon im oberen Bereich des Hauses angebracht. Unter dem klassischen Logo war der gelbe Schriftzug „immer dabei“ zu sehen.

In den vergangenen 50 Jahren ist das Werbeschild zum festen Bestandteil des Kölner Stadtbildes geworden. Rollte man vom Rechtsrheinischen mit den KVB in die City, so fiel der Blick als erstes auf das große 4711-Logo am Heumarkt. Doch was eingefleischten Kölnern jetzt stattdessen auffällt, ist eine leere Hauswand. Wo ist der 4711-Eyecatcher?

Deswegen wurde das 4711-Schild am Kölner Heumarkt abgebaut

Eine 4711-Unternehmenssprecherin zu Tonight News: „Wir haben die Werbetafel am 19. Februar abgebaut, weil das Haus künftig anders genutzt werden soll. Es wird womöglich sogar abgerissen.“

Die Firma Hansainvest plane dort ein Büro- und Geschäftshaus mit rund 6000 Quadratmetern Mietfläche, so das Online-Portal „Immobilienmanager„. Konkret heißt es dort: „Die Rückbaumaßnahmen des bereits geräumten Gebäudebestands sollen noch 2023 beginnen, der Hochbaubeginn ist für 2025 geplant, die Fertigstellung soll bis 2027 erfolgen.“

Doch was wird jetzt aus der kultigen 4711-Werbung? Die Parfüm-Sprecherin erklärt weiter: „Das Logo wird nun erst mal eingelagert und restauriert. Wir suchen einen neuen Platz für die Werbetafel und haben auch schon viele Interessenten.“

