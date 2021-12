Köln

Erste Bilder: Mix aus Kreuzberg und Ehrenfeld? So fancy wird Köln-Kreuzfeld

14. Dezember 2021

Eine Mischung aus den hippsten Vierteln Deutschlands Berlin-Kreuzberg und Köln-Ehrenfeld: Das neue Kölner Veedel ist in der Mache und wurde bereits auf den Namen Kreuzfeld getauft. So soll es aussehen, so viele Menschen sollen dort wohnen. Alle Infos im Überblick.