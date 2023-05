Köln

Köln: Kostümiert ins Wasser – Rund 130 Teilnehmer beim Rheinschwimmen an Vatertag

18. Mai 2023

Nicht nur an Karneval wird in Köln das Kostüm getragen: Beim Rheinschwimmen am Donnerstag sind rund 130 Teilnehmer teils verkleidet in das kalte Wasser des Flusses gestiegen.