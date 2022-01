Köln: Konzerte, Comedy, Theater, Ausstellungen – die Events der Woche

Das Coronavirus sorgt für eine totale Party-Flaute in Köln. Die Veranstalter mussten alle Events absagen. Grund sind die hohen Corona-Zahlen in Köln. Doch es gibt ein Trostpflaster: Für „party-fremde“ Veranstaltungen dürfen die Kölner Clubs wieder öffnen. So finden im Artheater und im Jameson noch Konzerte statt und in den Theatern noch Comedy-Shows und vieles mehr. Tonight News hat die besten Events der Woche im Überblick.

Köln: Veranstaltungen am 17. Januar

„Kunst gegen Bares“ im Artheater

Montag ab 19.30 Uhr

Künstlerinnen und Künstler präsentieren auf der Bühne des Artheaters ihre Talente – vom Schauspielmonolog zum Kabarettbrüller, von eigenen Gedichten bis zur Eier-Jonglage im Kopfstand – eigentlich eine typische offene Bühnen-Show. „Kunst gegen Bares“ ist die „Muppet Show“ – nur mit Menschen statt Schweinen, Fröschen, Hunden und Bären. Alles nach dem Motto von Onkel Kermit: „Nimm, was Du hast und flieg damit!“ Tickets gibt es hier im Vorverkauf (VVK) oder an der Abendkasse (AK) für 9 Euro.

„Respect – ihre Stimme änderte alles“ im Off Broadway

Montag um 17.15 Uhr

Aretha Franklin international gefeierter Superstar, geniale Songschreiberin und Sängerin aber auch Bürgerrechtsaktivistin ist und bleibt die „Queen of Soul“. Der biografische Film zeigt ihr bewegtes Leben von den bescheidenen Anfängen im Kirchenchor ihres Vaters bis zu ihrem Aufstieg zur Ikone des Soul. Der Film läuft um 17.15 Uhr im Off-Broadway-Kino und um 17.30 Uhr im Odeon.

„Spencer“ in der Filmpalette

Montag um 17.15 Uhr

Dezember 1991: In der Ehe zwischen Prinz Charles und Diana (Lady Di), Prinzessin von Wales, herrscht seit langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem königlichen Landsitz Sandringham ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und getrunken, geschossen und gejagt. Diana kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine ganz andere Wendung nehmen.

Köln: Veranstaltungen am 18. Januar

Theaterpraktischer Workshop im Schauspiel Köln

Dienstag um 19 Uhr

Du wolltest schon immer mal Theater spielen? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, denn das Schauspielhaus Köln lädt Interessierte ein, sich in die Stücken des aktuellen Spielplans einzubringen. Tickets für den Workshop kosten 5,50 Euro.

„Himmel und Kölle – das Köln Musical“ in der Volksbühne

Dienstag um 19.30 Uhr

Die Volksbühne am Rudolfplatz zeigt erneut den kölschen Musical-Klassiker „Himmel und Kölle“. Darum geht es in dem Stück: Der Jung-Pfarrer Elmar wird aus der schwäbischen Provinz nach Köln versetzt. Im Verlauf einer einzigen wilden Nacht vergisst der katholische Musterschüler sämtliche Gebote … nach einem sündenreichen Trip durch Shisha-Bars und Brauhäuser muss Elmar feststellen: Gegen einen Samstagabend am Brüsseler Platz waren Sodom und Gomorrha eine Oase der Ruhe.

„Jazzorama“ im Artheater

Dienstag um 19.30 Uhr

Das Konzert lockt Jazz-Fans am Dienstagabend ins Artheater in Ehrenfeld. Musikalisch geht es genau ein Jahrhundert zurück. Gäste erwartet ein Jazz-Programm aus den 1920er Jahren. Tickets gibt es nur an der AK für sieben Euro.

Köln: Veranstaltungen am 19. Januar

„Die Comedy Werkstatt Köln“ im Klub Berlin

Mittwoch um 20 Uhr

Acht Nachwuchs-Comedians und die, die es gerne werden wollen, testen in jeweils sieben Minuten ihr neu geschriebenes Programm. Die Zuschauer sind die ersten, die es anhören und durch ihre Reaktionen bewerten. Tickets gibt es für sechs Euro im VVK.

„M? Eine Stadt sucht keinen Mörder“ in der Alten Feuerwache

Mittwoch um 20 Uhr

Die Handlung des Theater-Stücks: Ein Mann kommt in eine Stadt. Oder ein Dorf. Er war noch nie dort oder möglicherweise lang weg. Wie erwartet fängt er an sich zu erinnern, fängt an zu dichten. Neugierig sammelt er Geschichten, nein, eignet sich Geschichten an. Doch er stößt auf eine Mauer des Schweigens oder auf ein offenes Geheimnis. Während er auf der Suche nach Antworten nur Fragen findet, schläft er vor Müdigkeit ein. Der Mann erwacht und befindet sich in den Anfängen des Faschismus. Er ist nicht Schuld, er ist verantwortlich. Wer ist Täter, wer Opfer? Bevor er die richtigen Worte finden kann, erlöst ihn die Stimme von Fritz Lang. Tickets gibt es nur noch an der AK ab 10 Euro.

Köln: Veranstaltungen am 20. Januar

Jam-Session im Jameson

Donnerstag ab 21 Uhr

Bei der Jam-Session im kultigen Irish Pub Jameson in der Friesenstraße kommen Musiker diverser Genre zusammen, einer performt nach dem nächsten – ohne Anmeldung. Meist kommen am Ende des Abends alle zusammen auf die Bühne, interpretieren Hits von Bob Marley bis Santana – Woodstock-Feeling mitten in Köln! Gäste zahlen keinen Eintritt.

Open Mic in der Tankstelle

Donnerstag ab 20 Uhr

Ähnlich geht es donnerstags in der kultigen „Tankstelle“, Kyffhäuser Straße, zu. Hier sollten Musiker jedoch schon um 19 Uhr kommen, um sich anzumelden. Alle anderen Gäste können kommen, wann immer sie wollen. Der Eintritt ist frei. Die Tankstelle bietet zudem diverse Biersorten an – von Delirium über Kölsch bis hin zu Leffe.

Vernissage Oliver Schuß „Kalter Kafka“ im Matjö-Raum für Kunst

Donnerstag von 14 bis 18 Uhr

Lust auf künstlerische Eindrücke? Dann könnte die aktuelle Ausstellung von Oliver Schuß in der Mathiasstraße etwas für dich sein. Seine Zeichnungen laden dazu ein, Räumlichkeit anhand von klaren Linien zu erfahren. Dem Innen und Außen auf der Spur, wird der Betrachter von einer stillen Spannung erfasst und erkennt: Was in den Raum hineinragt, ist Objekt, aber auch Zeichnung.

Köln: Veranstaltungen am 21. Januar

„Der Sandmann – eine musikalische Reise nach E.T.A. Hoffmann“ im Theater Tiefrot

ab 20 Uhr

Darum geht es im Stück: E.T.A. Hoffmanns Fragen nach unbewussten und unterdrückten Bedürfnissen im menschlichen Miteinander äußern sich in seiner Erzählung „Der Sandmann“ in einer Auseinandersetzung mit der Beziehung von Mensch und Maschine. Welche Sehnsüchte verbergen sich hinter der Schaffung von künstlichen Menschen? Und was offenbaren sie über unser Verständnis von Geschlechterrollen und Liebe? Tickets gibt es derzeit nur an der AK ab 12 Euro.

„Photographic Utopia“ im KunstWerk Köln e.V.

Freitag ab 17 Uhr

20 Studenten der Kunsthochschule für Medien (KHM) präsentieren ihre fotografischen Werke aus ihrem Seminar „Photographic Utopia“. Die Bilder sollen dabei folgende Fragen beantworten: Wie könnte eine fotografische Utopie oder eine utopische Fotografie aussehen? Werden die Kameras der Zukunft überhaupt noch von Menschen bedient? Wie können sich Motive, gesellschaftliche oder dokumentarische Schwerpunkte oder Material verändern?

Wein-Tasting in Café Bar Armer Ritter

Freitag um 19 Uhr

Weinkenner – und liebhaber aufgepasst. Im Café Bar Armer Ritter findet am Freitag ein delikates Wein-Tasting statt. Probiert euch durch den Trank der Götter, findet euren Lieblings-Vino und shoppt euch glücklich. Tickets gibt es hier ab 29,90 Euro.

