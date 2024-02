Köln: Hellers-Brauerei stellt nach 33 Jahren die Produktion ein

Seit 33 Jahren produziert die Familie Heller im Herzen des Kwartier Latängs Biobier. Gebraut wird in der Roonstraße nicht nur das eigene Kölsch, sondern auch Wiess, Weizen, Pils und alkoholfreie Sorten. Zudem betreibt der Familienbetrieb in zweiter Generation einen Biergarten im Volksgarten und ein Brauhaus direkt bei der Brauerei.

Am 21. Februar verkündet Geschäftsführerin Anna Heller eine traurige Nachricht auf Social Media. In dem Video kann sie ihre Tränen kaum noch zurückhalten: „Ich wende mich heute mit einer sehr traurigen Nachricht an euch. Und zwar müssen wir nach 33 Jahren die Produktionen von unseren Hellers-Bieren einstellen.“

Hellers-Brauerei stellt Bierproduktion ein

Die Familie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und viel hin und her gerechnet, sagt sie weiter. Aber die gestiegenen Rohstoffpreise und der „wahnsinnig hohe Investitionsstau“ lasse dem Unternehmen einfach keine andere Möglichkeit, als die Produktion der eigenen Biere einzustellen.

Anna Heller bringt es auf den Punkt: „Es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich für uns. Wir reihen uns ein in eine lange Reihe von kleinen und mittelständischen Unternehmen und irgendwie hatte ich immer die Hoffnung bis zum Schluss ‚Wir schaffen das‘, aber jetzt ist leider die bittere Wahrheit, dass wir es nicht schaffen werden.“

Um ihre Mitarbeiter wolle das Familienunternehmen sich jetzt gut kümmern, damit diese neue Jobs finden.

Hellers-Biergarten und Brauhaus bleiben bestehen

Schon diesen Spätsommer solle die Produktion eingestellt werden. Bis dahin würde sich Geschäftsführerin Anna Heller freuen, noch einmal viele Gäste im Volksgarten und im Brauhaus mit Hellers-Biersorten zu versorgen. Heller: „Sodass ihr uns quasi leer trinkt.“

Kleiner Trost: Den Biergarten in der Südstadt (Volksgarten) sowie das Brauhaus wolle die Familie Heller weiterhin „mit viel Herzblut“ betreiben. Welches Bier dann ab dem Sommer dort ausgeschenkt wird, ist noch nicht bekannt.

In den Kommentaren häufen sich Mitleidsbekundungen und enttäuschte Nachrichten, aber auch Alternativvorschläge wie die Produktion ins Ausland zu verlagern.

