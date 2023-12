Kaninchen-Drama in Köln: Tierheim rettet trächtiges Schlappohr aus Messie-Wohnung – dann beginnt die Tragödie

Es war ein unerträgliches Drama für jeden Tierfreund, das sich Mitte Dezember 2023 abgespielt hat: Eine Kaninchen-Dame war in einem Kölner Messie-Haushalt sichergestellt und dem Tierheim Dellbrück übergeben worden. Wenig später stellte sich heraus: Das possierliche Tierchen checkte nicht ganz allein im Dellbrücker Tierheim ein, sondern hatte fünf Junge im Bauch, die wenig später das Licht der Welt erblickten. Doch dann nahm das Drama seinen Lauf.

„Als die Kleinen auf die Welt kamen, sah sie ihre Arbeit als getan und weigerte sich, sie zu säugen. Wir versuchten es mit der Flasche bzw. Spritze, doch das war nicht wirklich einfach“, teilt das Tierheim Dellbrück auf Facebook mit.

Dellbrücker können vier Kaninchen-Junge nicht mehr retten

Die Tierpfleger taten alles in ihrer Macht Stehende, um die Jungen zu retten, entnahmen dem Muttertier sogar Blut und stellten daraus ein Antikörper-Serum für die Neugeborenen her, um ihr Immunsystem zu stärken – vergebens. Vier der fünf Tierbabys verstarben noch im Tierheim an körperlicher Schwäche.

Ein einziges Kaninchen aus dem Wurf kämpfte jedoch weiter. „Es war ein ständiges Auf und Ab“, so die Tierheim-Mitarbeiter auf Facebook.

„Aber das Tierchen ist so stark wie Arnold Schwarzenegger und überstand sogar eine Lungenentzündung. Wir trauen uns noch nicht recht, ihm einen Namen zu geben, sind aber großer Hoffnung, dass es groß und stark wird“, heißt es in dem Post weiter. Vielleicht wird der kleine Mümmelmann ja schon bald „Arnie“ getauft. Darüber würden sich jedenfalls Tierfreunde auf Facebook freuen, die unter anderem kommentieren: „Den ‚Arnie‘ hat er sich erkämpft.“

Ein anderer Nutzer schreibt: „Schön, dass wenigstens eines überlebt hat. Und wenn es ein Bub‘ ist, dann muss er Arnold heißen. R.i.P für die kleinen Mäuse, die es leider nicht geschafft haben.“