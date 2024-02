Mieten in Köln: In diesen Stadtteilen ist das Wohnen am teuersten

Eine Wohnung kaufen ist für viele Normalverdiener in der Großstadt mittlerweile undenkbar geworden. Zu hoch sind die Summen, die pro Quadratmeter verlangt werden. Doch auch die Mietpreise sind exorbitant gestiegen. Das zeigte zuletzt ein Beispiel aus Köln, bei dem ein Wohnobjekt 20.500 Euro Warmmiete pro Monat kosten sollte! Teilweise werden in Köln sogar Ein-Zimmer-Wohnungen für über 1000 Euro monatlich angeboten. Ein Makler erklärte den Mietpreis-Wucher im Tonight-News-Interview.

Jetzt hat die Stadt Köln eine Liste veröffentlicht, aus der hervorgeht, in welchen Stadtteilen das Wohnen zur Miete am teuersten ist. Und diese Daten sprechen für sich! „So ist die mittlere Nettokaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche von 2016 zu 2023 von 8,62 Euro auf 10 Euro gestiegen (+16,1 %), die Bruttokaltmiete von 9,94 Euro auf 11,80 Euro (+18,7 %) und die Bruttowarmmiete von 10,92 Euro auf 13,65 Euro (+24,9 %)“, heißt es in der Strukturdatenerhebung für das Jahr 2023.

Wohnen in Köln: Hier sind die Mieten am günstigsten

Mietpreis von unter 10 Euro pro Quadratmeter

Chorweiler

Pesch

Höhenhaus

Ostheim

Ensen

Porz

Urbach

Wahnheide

Mietpreis zwischen 10 und 10,99 Euro pro Quadratmeter

Worringen

Seeberg

Bocklemünd/Mengenich

Weidenpesch

Mauenheim

Bilderstöckchen

Flittard

Stammheim

Dünnwald

Dellbrück

Holweide

Buchheim

Höhenberg

Vingst

Poll

Rath/Heumar

Rondorf

Zündorf

Wahn

Mietpreis zwischen 11 und 11,99 Euro pro Quadratmeter

Widdersdorf

Bickendorf

Ossendorf

Longerich

Niehl

Mülheim

Buchforst

Kalk

Humboldt-Gremberg

Zollstock

Merheim

Brück

Westhoven

Mietpreis zwischen 12 und 12,99 Euro pro Quadratmeter

Lövenich

Weiden

Ehrenfeld

Neuehrenfeld

Bickendorf

Nippes

Riehl

Deutz

Sülz

Klettenberg

Bayenthal

Rodenkirchen

Sürth

Eil

Mietpreis über 13 Euro pro Quadratmeter

Vogelsang

Müngersdorf

Junkersdorf

Lindenthal

Braunsfeld

Neustadt/Nord

Altstadt/Nord

Altstadt/Süd

Neustadt/Süd

Raderberg

Raderthal

Marienburg

Spitzenreiter unter den teuersten Mietpreisen sind also wie erwartet Marienburg, Junkersdorf, Lindenthal und Co. Verhältnismäßig günstigen Wohnraum findet ihr in Chorweiler, Porz oder Ostheim.