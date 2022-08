Köln: Hier könnt ihr euer Fahrrad kostenlos durchchecken lassen

Am Montag, 5. September 2022, startet zum insgesamt siebten Mal „Stadtradeln“ in Köln, ein Wettbewerb für Klimaschutz und Radverkehrsförderung. Damit das Fahrrad vorher dafür verkehrssicher und „fit“ gemacht werden kann, lädt der Arbeitskreis „Sicherheit im Straßenverkehr“ unter Federführung der Stadt Köln am Sonntag, 4. September 2022, zwischen 11 und 16 Uhr zu einem kostenlosen Fahrradcheck im Rheinpark auf der Höhe des Spielplatzes neben dem Tanzbrunnen ein.

Die technische Überprüfung der Fahrräder erfolgt durch Mechaniker der Werkstatt „180°“, die ehemals Drogensüchtigen eine neue berufliche Perspektive bietet. Hierbei wird das Fahrrad auf seine Verkehrssicherheit hin geprüft und kleinere Mängel werden umgehend beseitigt. Sollten größere Reparaturen notwendig sein, können diese später ermäßigt in der Werkstatt vorgenommen werden.

Kostenlose Fahrrad-Check-Termine im Überblick:

4. September, 11 bis 16 Uhr im Rheinpark

11. September, 11 bis 16 Uhr im Rheinpark

Um 12 Uhr werden auch Ascan Egerer, Beigeordneter für Mobilität der Stadt Köln, und Jürgen Möllers, Fahrradbeauftragter der Stadt Köln, ihr Fahrrad fürs „Stadtradeln“ checken lassen. Ein zweiter kostenloser Fahrrad-Check findet durch Mechaniker der Radwerkstatt Bahnhof Süd am Sonntag, 11. September 2022, ebenfalls zwischen 11 und 16 Uhr statt.

Bei beiden Terminen sind die Prüfzelte auf Höhe des Spielplatzes neben dem Tanzbrunnen, bei schlechtem Wetter unter der Zoobrücke zu finden.

Die Aktion „Stadtradeln“ läuft bis Sonntag, 25. September 2022.