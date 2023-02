Köln: Firma will WG-Miete fürs Sommersemester zahlen

Köln ist seit jeher ein teures Pflaster. Doch in den vergangenen Jahren sind die Mieten noch mal deutlich angestiegen. Inzwischen bezahlt man über 18 Euro für den Quadratmeter in der Domstadt.

Das macht es auch für Studenten zunehmend schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Daher hat sich nun eine Kölner Firma dazu entschieden, Studenten mit der Miete zu entlasten und diese für ein Semester zu übernehmen. Im Detail geht es um die Kaltmiete einer WG, wie das Unternehmen HR-Tech Firma Candidate Select (Case) im „Kölner Stadt-Anzeiger“ erklärt.

Studieren in Köln: Kosten immens gestiegen

Die Firma führt zudem aus, dass sie wisse, wie wichtig die Konzentration aufs Studium sei und wie schwierig dies die aktuellen Gegebenheiten machen. So erklärt der Mitbegründer von Case Philipp Karl Seegers: „Wir wollen damit den Fokus aufs Studium bei den Studierenden ermöglichen, bei denen es aktuell schwierig ist.“

Innerhalb von fünf Jahren stieg die Warmmiete in Köln für Studenten um 26 Prozent, 2017 kostete der Quadratmeter noch rund 15 Euro. Das Unternehmen Case selbst beschäftigt sich mit Abschlüssen an Hochschulen sowie mit den Lebenssituationen von Studenten. Daher kann die Firma die Lebenssituationen der Studenten auch entsprechend nachvollziehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von candidate select | compare your degree & boost your career! 🚀 (@candidateselect)

WGs können sich auf Plattform bewerben

Wie zum Beispiel das immer noch fehlende Energiegeld, welches studierenden Menschen in Höhe von 200 Euro bereits vor Monaten versprochen wurde. Passiert ist jedoch wenig, bis auf die Erstellung einer Internetseite, wo man das Geld beantragen kann. Allerdings mit höchst fragwürdigen wie komplizierten Vorgängen. „Es gibt also ganz viele Gründe, warum es für Studierende jetzt schon wieder knapp werden könnte“, so Seegers daher.

Daher hat Case unter dem Titel „case-WG 2023“ jetzt eine Bewerberplattform eingerichtet, wo sich WGs mit zwei bis fünf Mitbewohnern bewerben können. Es muss nur der Studiengang angegeben werden, Bewerbungsschluss ist der 12. März 2023. Das Unternehmen wird dann nach internen Kriterien eine Gewinner-WG auswählen. Dabei soll der Fokus vor allem auf denen liegen, die wirklich Hilfe benötigen. „Es geht eben nicht darum, das Luxus-Penthouse für drei Studierende im Rheinauhafen zu bezahlen.“