Drei Zentimeter pro Stunde: Kölner Pegel steigt massiv an – das sind die Konsequenzen

In Köln spricht man laut Stadtentwässerungsbetrieben bereits ab einem Rheinpegel von 4,50 Metern von Hochwasser. Bereits dann werden erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Kanalnetz getroffen. Am Montagmorgen (11. Dezember) um 7 Uhr haben die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) einen Kölner Pegel von 5,79 Metern gemessen. Derzeit steige der Wasserstand um drei Zentimeter pro Stunde an!

Am dritten Adventswochenende rechnen die Behörden sogar mit dem Knacken der Acht-Meter-Marke. Bereits am Dienstag, 12. Dezember, werde am frühen Morgen ein Pegel von 6,28 Metern erwartet. Auch Wasserstände über 7 Meter können derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es von den StEB.

Und: Das Hochwasser in Köln zieht bereits erste Konsequenzen nach sich. Der Parkplatz an der Bastei ist wegen Überflutungsgefahr gesperrt worden. Bei einem Stand von acht Metern müssten 22 reine Hochwasserpumpwerke in Betrieb genommen werden, um Schäden zu verhindern. Bei 8,30 Metern ist die zweite Hochwassermarke erreicht.