Die Restaurant-Auswahl in Köln ist groß. Und nicht umsonst wird die Domstadt auch als „kleines Italien“ Deutschlands bezeichnet. Wir zeigen euch die zehn besten italienischen Restaurants der Stadt.

1. Bisú – italienisches Speiselokal

Mitten in der Corona-Krise 2020 eröffnet und trotzdem ein absoluter Dauerbrenner in Köln ist das Bisú. Das Restaurant in Lindenthal bietet alle Gerichte in kleinen Tapas an. Hier kommen Veganer, Vegetarier, Fisch-, Fleisch- und Allesesser garantiert auf ihre Kosten – wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis im Bisú sehr fair ist. Von Insalata di Polpo über Süßkartoffel-Pommes, Kammmuscheln, Parmigiana und Tintenfischrisotto ist alles zwischen 3 und 6 Euro dabei.

Weintrinker können im Bisú auch gut versacken. Denn das Personal schüttet die Gläser immer voller als der 0,2-Liter-Strich es erlaubt. Aber Achtung: Es empfiehlt sich, circa drei Wochen im Voraus zu reservieren. Das Bisú ist täglich ausgebucht!

Preise: normal

Adresse: Weyertal 41, 50937 Köln

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Bisù Restaurant (@bisu_restaurant)

2. Bar Celentano

In den 90er Jahren trafen Italiener älteren Semesters sich hier zum Espressotrinken und Kartenspielen. Heute ist die Bar Celentano DER Kult-Italiener schlechthin. Hier gibt es alles, was das Dolce-Vita-Herz begehrt – von Spaghetti Vongole über Putanesca bis hin zu üppigen Antipasti-Platten.

Preise: günstig

Adresse: Maybachstraße 148, 50670 Köln

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Bar Trattoria Celentano (@trattoria_celentano)

3. Purino

Auch auf der Schäl Sick in Müllem (Kölsch für Mülheim) wird das Dolce Vita gelebt – zum Beispiel im Purino am Schauspielhaus. Das industrielle Gelände auf dem Carlswerk lädt zum Schlemmen in Berliner Underground-Atmosphäre ein. 08/15-Gerichte sucht man auf der Speisekarte des Purino vergebens. Der moderne Italiener konzentriert sich auf experimentelle italienische Crossover-Küche.

Preise: normal

Adresse: Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Purino Köln (@purino__koeln)

4. Rosticceria Massimo

Im Herzen der Südstadt findet ihr die angesagte Rosticceria Massimo, die nicht umsonst total gehypt wird. Die üppige Speisekarte verspricht nicht zu viel. Die Küche ist wirklich erstklassig. Auch hier empfiehlt es sich, vorher zu reservieren.

Preise: normal

Adresse: Alteburger Str. 41, 50678 Köln

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von massimo (@rosticceria_massimo)

5. Il Futuro

Ein weiterer Veedels-Italiener auf der Schäl Sick ist das Il Futuro in Köln-Kalk. Besitzer Pino Giuseppe erkämpfte sich im Sommer 2018 die Genehmigung bei der Stadt für seine eigene Pizza-Terrasse. Seitdem können Gäste auch draußen die authentische neapolitanische Pizza und Pasta genießen. Im Ladeninneren gibt es nur wenige Barhocker-Plätze. Aber die Pizza schmeckt sowieso am besten im Bett.

Preise: günstig

Adresse: Johann-Mayer-Straße 1, 51105 Köln

>> Veranstaltungen in Köln: Das geht am Wochenende in der Domstadt <<

6. Lo Sfizio

Ein ungewöhnlicher Kantinen-Flair herrscht im Lo Sfizio am Hansaring. Hier können Gäste sich den Großteil der Speisen an der Theke ansehen und bestellen. Geliefert wird das Essen dann aber an den Tisch. Und: Das Restaurant ist gleichzeitig auch ein Shop für Feinkost, italienische Kaffeemaschinen, Weine und vieles mehr.

Preise: normal

Adresse: Hansaring 149, 50670 Köln

7. Luciano

Feinschmeckern ist das Luciano in direkter Dom-Nähe zu empfehlen. Das traditionelle Restaurant feierte 2019 sein 50-jähriges Bestehen. Hier wird das Essen noch auf weißen Tischdecken und mit Silberbesteck serviert. Von Carpaccio über Lammrücken und Kabeljau in Senfsauce gibt es hier alles, was das Gourmet-Herz begehrt.

Preise: eher hoch

Adresse: Marzellenstraße 68-70, 50668 Köln

8. Fioretto

Einige von Kölns Top-Italienern tummeln sich am Ebertplatz. Darunter auch das Fioretto an der Ecke Weißenburgstraße/Ewaldistraße. Hier könnt ihr erstklassige Weine, außergewöhnliche Fisch- und Meeresfrüchte-Gerichte und üppige Vorspeisenplatten genießen.

Preise: eher hoch

Adresse: Weißenburgstraße 30, 50670 Köln

9. Rossini

Das Rossini befindet sich ebenfalls am Ebertplatz/Eigelstein und lässt Gourmet-Herzen höher schlagen. Feinschmecker lieben das Restaurant für seine extravagante Karte. Beispiel gefällig? „Schwarze tortellacci con gamberetti“ – zu Deutsch: schwarze Teigtaschen mit Garnelenfüllung, dazu Flusskrebse, gegrillte Zucchini, Basilikum und feine Sahnesoße. Guten Appetit!

Preise: eher hoch

Adresse: Eigelstein 143, 50670 Köln

10. Pane e Vino

Falls ihr noch nach einem passenden Italiener für ein Date oder einen romantischen Abend zu zweit sucht, solltet ihr unbedingt das Pane e Vino ausprobieren. Hier werden verschiedene Pasta-Gerichte auf einem Teller zum Teilen serviert. Buon appetito!

Preise: normal

Adresse: Eifelstraße 18, 50677 Köln