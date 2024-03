Warntag in Köln 2024: Wann startet der nächste Probealarm?

Der nächste Warntag steht an. Am Donnerstag, dem 12. September 2024, heulen wieder die Sirenen in Köln. Zudem gibt es auch auf dem Handy wieder eine Warnung. Insgesamt 136 Sirenen sollen dann in der Domstadt erklingen. Wie genau der Warntag am 12. September 2024 in Köln abläuft, sagen wir euch hier!

Warntag in Köln 2024: Wann ist der Probealarm?

Pünktlich um 11 Uhr sollen die 136 Sirenen am 12. September in der Stadt losgehen. Eine Minute soll der Probealarm dann andauern. Der Alarm ist ein Test für die Sirenen, die um 11 Uhr zunächst das Signal für „Entwarnung“ abspielen. Fünf Minuten später ist dann erneut ein an- und abschwellender Ton für eine Minute zu hören. Dies ist dann der Ton, der auf Gefahren hinweist und das eigentliche Warnsignal darstellt.

Nach einer weiteren Pause von fünf Minuten wird dann erneut der Probealarm für die Entwarnung getestet. Auch hier dauert der Probealarm eine Minute an.

Warntag in Köln: So funktioniert die Warn-App NINA

Am Warntag werden in Köln aber nicht nur die Sirenen auf ihre Tauglichkeit überprüft, es wird auch die Warn-App NINA getestet. NINA steht dabei für „Notfall-Informations- und Nachrichten-App“. Der Bund hat die App entwickelt und sie soll, sofern die App auf dem Handy installiert ist, eine Warnmeldung auf dem Handy abgeben. Gleichzeitig soll die App auch eine Warnung für den Ort ausspielen, wo man sich gerade befindet.

Neben NINA soll auch KATWARN, das Warnsystem des Zivil- und Katastrophenschutzes, in Köln getestet werden.

Neuerung am Warntag in Köln: Das steckt hinter das „Cell Broadcast System“

Doch nicht nur die Warn-App NINA wird getestet, es gibt noch ein weiteres System, was am Warntag gestestet wird. So wird auch das sogenannte „Cell Broadcast System“ wieder gecheckt. Hierfür braucht es jedoch keine App, sondern das System beschränkt sich auf den Ort, wo man sich aufhält. Daher bekommt man in diesem Fall eine SMS auf das Handy. Die SMS soll ebenfalls über eine mögliche Gefahrenlage aufklären. Möglich machen dies Mobilfunkmasten. Läuft alles glatt, bekommt jedes Handy eine solche SMS.

Der Vorteil beim „Cell Broadcast System“ ist, dass man keine App herunterladen muss und keine mobilen Daten braucht. Denn die SMS erreicht so auch alte Handys, die keine Smartphones sind.

Warntag in Köln: Was passiert beim Ernstfall?

Geprobt wird am Warntag der Ernstfall. Was aber ist zu tun, wenn ein solcher Fall wirklich eintritt? Dann solltet ihr folgende Punkte beachten:

Klimaanlagen und Lüftungen ausschalten

Fenster und Türen schließen

geschlossene Räume aufsuchen

Radio einschalten und auf Informationen warten

Auf Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr und der Polizei achten

Warn-Apps wie NINA nutzen

Im Notfall die 110 oder 112 wählen

Darüber hinaus heißt es von der Stadt, dass im Ernstfall auch Lautsprecherwagen unterwegs sein werden.

Was ist zu tun, wenn das Handy keinen Alarm gibt?

Auch das Handy sollte via Cell Broadcast Alarm geben. Habt ihr keine Nachricht erhalten, solltet ihr die Einstellungen eures Smartphones überprüfen. Die Aktivierung für Notfallbenachrichtigung findet ihr in den Einstellungen.

>> Probealarm in NRW: So aktiviert ihr Cell Broadcast auf eurem Smartphone <<

Warntag in Köln: Wann ist der nächste Warntag?

Der nächste Warntag in Köln findet voraussichtlich am 12. September 2024 statt.