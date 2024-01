ÖPNV-Hammer: Köln bekommt zwei neue KVB-Linien – das ist der Haken

ÖPNV-Knaller in Köln: Die KVB bringen ab April 2024 zwei neue Bahnlinien an den Start. Der Grund: Die für sieben Monate angesetzten Bauarbeiten auf der Mülheimer Brücke, die auch eine Sperrung dieser nach sich ziehen. Sowohl die Linie 18 als auch die Linie 13 sind davon betroffen, da sie die Brücke passieren.

>> Hier mehr zu den Bauarbeiten an der Mülheimer Brücke nachlesen <<

Genau diese Linien sind es auch, die für sieben Monate ersetzt werden – durch die Linien 14 und 19. Die neuen Bahnlinien stehen KVB-Kunden also nicht dauerhaft zur Verfügung.

Das solltet ihr dennoch über die Linien 14 und 19 wissen:

Hier fährt und hält die neue KVB-Linie 19 in Köln

Wie aus einem Netzplan der KVB und einer Beschlussvorlage des Kölner Stadtrats hervorgeht, soll die neue Linie 19 zwischen April und November 2024 zwischen den Haltestellen Ebertplatz in der Innenstadt und der Station Klettenbergpark in Sülz fahren.

„Die für die Dauer der Sperrung eingerichtete Linie 19 fährt nur zur morgendlichen Hauptverkehrszeit und ersetzt die heutigen Verstärkerfahrten auf der Linie 18, muss aber zwischen Barbarossaplatz und Ebertplatz über die Ringe umgeleitet werden. Sie ersetzt dabei auch die entfallenden Verstärkerfahrten der Linie 15 zwischen den Haltestellen Barbarossaplatz und Ebertplatz“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Gegenzug sei die Wiederinbetriebnahme der Linie 4 zwischen Ehrenfeld und Bocklemünd vorgesehen.

Die Haltestellen der Linie 19 im Überblick:

Ebertplatz

Hansaring

Chrsitophstraße/Mediapark

Friesenplatz

Rudolfplatz

Zülpicher Platz

Barbarossaplatz

Eifelwall/Stadtarchiv

Weißhausstraße

Arnulfstraße

Sülzgürtel

Klettenbergpark

Hier fährt und hält die neue KVB-Linie 14 in Köln

Ebenfalls am 2. April geht die neue KVB-Bahnlinie 14 an den Start. Sie solle laut Kölner Stadtrat die wieder eingeführte Linie 4 entlasten und zwischen der Keupstraße (Mülheim) und Ebertplatz (Innenstadt) fahren.

„Durch die Zusatzlinie wird der Takt zwischen Mülheim und der Innenstadt verdoppelt, so dass die Anbindungen an die Stadtbahnlinien 1, 9 und 17 sowie an die Buslinien 106 und 132 attraktiver werden“, betont der Stadtrat in der Beschlussvorlage.

Außerdem wartet noch ein weiterer Vorteil auf Nutzer der neuen Linie 14: „Zudem entsteht eine alternative Direktverbindung von Mülheim zur Haltestelle Dom/Hbf“, heißt es weiter. Das große Aber: „Während der Schulferien entfällt die Linie 14 nach 20 Uhr, im Nachtverkehr und sonntags“, so der Stadtrat.

Die Haltestellen der Linie 14 im Überblick: