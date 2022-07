Köln

Köln bekommt neues Denkmal: Fernsehturm Colonius in illustre Liste aufgenommen

13. Juli 2022

Der Kölner Fernsehturm Colonius ist jetzt in die Liste der Denkmäler in Köln aufgenommen worden. Damit ist der höchste Fernsehturm NRWs auch das höchste Denkmal in Köln.