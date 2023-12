Köln: Airbus muss Anflug auf Flughafen Köln/Bonn abbrechen

Unerwarteter Zwischenfall am Flughafen Köln/Bonn am Sonntagabend, dem 3. Dezember. Dort musste ein Airbus A320, der aus Nordmazedonien kam, seinen Landeanflug unterbrechen.

Der Grund waren die Witterungsbedingungen in Nordrhein-Westfalen. Denn während der Flieger auf über 11.000 Metern Höhe nach Mitteleuropa flog, bekamen die Piloten von den einsetzenden Schneefällen in der Domstadt nichts mit. Erst als der Airbus auf etwa 3000 Meter abgesunken und bereits in der Kölner Region angekommen war, schlug das schneereiche Wetter durch.

>> Bahnstreik: Welche Züge heute dennoch nach Düsseldorf und Köln fahren <<

Der Flieger drehte zunächst ein paar Runden, musste wegen des Schneesturms den Landeanflug aber schließlich abbrechen und wurde nach Paderborn umgeleitet, wo er letztlich um 21.27 Uhr landete, wie der „Express“ schreibt.

Nicht nur die Flieger hatten am Sonntagabend arge Probleme in der Domstadt, auch der Verkehr war enorm beeinträchtigt. So führte der Schnee zu Glatteis und vielen Unfällen. Insgesamt 47 Verkehrsunfälle zählte die Kölner Polizei letztendlich. Auch beim Nahverkehr und den Bahnen ging viel durcheinander.