Absicht oder naive Kunden? Kölner Restaurant kämpft mit Geister-Reservierungen

Der Mainzer Hof im Kölner Süden ist eine Institution und bereits seit 1984 in der Stadt am Rhein ansässig. Doch zuletzt lief es nicht mehr so rund für den Gasthof. Das hat aber weniger mit dem Angebot oder den Angestellten, sondern viel mehr mit den Gästen – oder besser gesagt den Nicht-Gästen – zu tun.

Den in letzter Zeit häufen sich beim Mainzer Hof sogenannte Geister-Reservierungen. Leute bestellen einen Tisch, tauchen dann aber zum gewünschten Termin weder auf, noch sagen sie den bestellten Tisch wieder ab. Die Folge: Das Restaurant bleibt auf seinen Reservierungen sitzen und sagt dafür anderen potenziellen Gästen ab, da ja eigentlich keine Tische frei wären.

Ein Umstand, der die Inhaber jetzt zu einem deutlichen Schritt bewogen hat. So postete der Mainzer Hof kürzlich auf seiner Facebook-Seite: „Liebe Gäste, wir bitten Euch, eine Reservierung als Verabredung zu betrachten, die Ihr mit uns trefft. Es kann immer etwas dazwischen kommen, aber dann sagt man ab: Macht Ihr bei Freunden doch auch so, oder? Einfach kurz anrufen!“

Reaktion des Restaurants nachvollziehbar

Weiter heißt es bei Facebook: „Leider nimmt es eklatant zu, dass Reservierungen nicht wahrgenommen werden, teils enorm kurzfristig. Wir planen mit Reservierungen, wir müssen Leute weg schicken, bzw. sie gehen, wenn z.B. draußen kein Platz mehr ist und dann stehen wir vor leer bleibenden Tischen. Diese Unzuverlässigkeit kostet uns Geld und das ist keine Lappalie, nachdem wir von einer Krise in die nächste gestolpert sind.“

Tatsächlich ist es ein Unding, dass offenbar so viele Menschen nicht mitdenken. Denn gerade die Gastro-Branche hat durch Corona erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Daher ist die Reaktion des Mainzer Hofes nur umso verständlicher.

„Seid fair und meldet Euch, wenn Ihr nicht kommen wollt, oder könnt! Keiner ist deswegen sauer, oder fragt nach Gründen, wir wollen nur unsere Tische optimal nutzen können und andere Gäste haben auch Hunger“, heißt es abschließend.

