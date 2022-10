Köln: 6000 Teilnehmer zu Iran-Demos in der Domstadt angemeldet

Drei Demonstrationen finden am Samstag in Köln zur Unterstützung der iranischen Proteste statt. Seit vielen Wochen demonstrieren Menschen im Iran für Menschenrechte und gegen das Mullah-Regime. Die Veranstalter hätten dafür insgesamt 6000 Teilnehmer angemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. „Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus“, sagte er. Es könne allerdings zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste im Iran war im vergangenen Monat der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.

dpa