16-Jähriger bei Streit in Kölner Innenstadt schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

In der Kölner Innenstadt ist am Sonntagmorgen (24. September) ein 16 Jahre alter Jugendlicher so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Bei einer Auseinandersetzung am Ebertplatz hat er lebensgefährliche Verletzungen erlitten, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten.

Die Beamten konnten aufgrund von Bildern polizeilicher Videoüberwachung der Gegend schnell mutmaßliche Beteiligte ausfindig machen. Sie nahmen einen 24 Jahre alten Mann noch in Tatortnähe fest. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat machten die Behörden nicht, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

