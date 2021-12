Kinderimpfungen in Köln: Lanxess-Arena und Co. – hier gibt’s den Piks für Pänz

Neben Kinderimpfungen in historischen Flugzeugen oder rot leuchtenden Ballett-Studios werden in Köln nun auch Kinderimpfungen an den offiziellen Impfzentren und mobilen Impfteams angeboten. Wir haben alle Daten im Überblick.

Kinderimpfung Köln: Lanxess-Arena und mobile Impfteams

Am 1. Dezember 2021 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den Biontech/Pfizer-Impfstoff gegen das Coronavirus auch für Fünfjährige freigegeben. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Kinderimpfung nur vorerkrankten Kindern oder Kindern, die mit schwerkranken oder hoch betagten Personen zusammenleben, bei denen ein schwerer Verlauf mit Covid-19 zum Tode führen könnte. Das ist allerdings nur eine Empfehlung. Jedes Kind ab fünf Jahren kann das Angebot auf Wunsch wahrnehmen.

Ab sofort können Impftermine für Kinder im Alter von 5 -11 Jahren online unter: https://t.co/fVjtFGlY9x gebucht werden. Die Impfungen starten am 17.12. Bitte beachtet, dass ihr bei der Buchung sowohl den Termin für die Erst-, als auch Zweitimpfung bucht. (📸 : Shutterstock) pic.twitter.com/53XHTXCi2C — Stadt Köln (@Koeln) December 15, 2021

Damit sich auch möglichst viele Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen, hat die Stadt Köln nun das Impfangebot für Pänz ausgeweitet. Zwischen dem 17. und dem 20. Dezember 2021 können Eltern ihre Kinder in der Lanxess-Arena und bei den mobilen Impfteams der Stadt Köln impfen lassen.

Kinderimpfung Köln: Termine für Lanxess-Arena und mobile Impfteams

Zusätzlich dazu bietet die Lanxess-Arena einen weiteren Kinderimpftermin am 21. Dezember 2021 an. Um eine Kinderimpfung in der Lanxess-Arena oder bei den mobilen Impfaktionen in den Stadtbezirken zu erhalten, ist es erforderlich, vorab online einen Termin zu buchen.

