Kein freier Eintritt für Spiele des 1. FC Köln geplant: Reaktionen der Tonight-News-User

Fans von Fortuna Düsseldorf haben Grund zur Freude: Wie mehrere Medien berichten, will der Fußballklub in der kommenden Spielsaison 2023/2024 freie Eintrittskarten vergeben. Geplant sei diese Aktion zunächst für drei Spiele. Diese Ankündigung schlug auch außerhalb der Landeshauptstadt große Wellen. So reagierte auch der 1. FC Köln auf die geplante Ticketrevolution seines Düsseldorfer Rivalen. Dieser hält das Projekt „Tickets für alle“ im eigenen Stadion für nicht umsetzbar.

„Für ein dauerhaft funktionierendes Modell geht es letztlich um die Frage, wie das Profifußball- und Stadionerlebnis finanziert wird. Wir können das nicht ohne die Ticketeinnahmen unserer großartigen Fans“, sagte FC-Geschäftsführer Markus Rejek am Mittwoch (26. April). Im Netz fallen die Reaktionen auf diese Ankündigung zwiegespalten aus.

>> FC stellt klar: Freier Eintritt wie bei Fortuna Düsseldorf funktioniert in Köln nicht <<

Gemischte Reaktionen auf freien Eintritt der Fortuna-Fans in Düsseldorf

Auch Tonight-News-User haben unterschiedliche Ansichten zu der Vergabe von kostenlosen Fußballtickets, wie die Kommentarspalte unter dem Facebook-Posting zeigt.

„Im Gegensatz zu Fortuna Düsseldorf hält der 1. FC Köln Heimspiele ohne Eintrittsgelder für schwierig. Beim FC brauche man die Ticketeinnahmen. Zeigt mal wieder, dass das in Köln niemand verstanden hat“, so ein Kommentar unter dem Facebook-Post. Ein weiterer User verstärkt diese Sichtweise: „Die Sponsoren kompensieren die fehlenden Ticketeinnahmen und der Verein hat das Stadion in besten Fall immer bis auf den letzten Platz besetzt und mehr Einnahmen durch Getränke. usw.“

Weitere Reaktionen zeigen, dass Freikarten durchaus wirtschaftliche Vorteile für den Verein mitbringen würden: „Merchandise aus dem Fanshop verkaufen, mehr potentielle Stimmung, Imagegewinn ohne Ende, mögliche neue Mitglieder etc. Da kommt einiges zusammen, was Pluspunkte bringen könnte.“ Fans scheinen also einen ausgewogenen Kosten-Nutzen-Faktor am Freikarten-System der Fortunen zu erkennen. Nur hinderlich, dass die Entscheider des 1. FC Köln ganz und gar nicht der Meinung sind – zumindest bisher.

Übrigens: Wie ihr an die kostenlosen Karten der kommenden drei Fortuna-Heimspiele gelangt, erfahrt ihr hier.

Kein freier Eintritt für den 1. FC Köln: Fans sehen Konzept kritisch

Es gibt jedoch Gegenstimmen, die das Konzept der „Freispiele“ nicht nachvollziehen können: „Es gibt zwar neue ‚potente‘ Sponsoren – aber die müssen ja scheinbar die ’nicht-Einnahmen‘ kompensieren. Was hat der Verein davon? Steht man genau so da wir vorher?“

Fortuna Düsseldorf rechtfertigt sich gegen diese Einwendungen. Man wolle zeigen, dass der Verein verstärkt ins Stadtbild wachsen will: „Wir wollen, dass alle Fußball in Düsseldorf erleben können und die Fortuna damit wieder viel stärker in unserer Stadt verankern“, sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst in einer Pressekonferenz.

Auch die Düsseldorfer EG bekräftigt diesen Schritt: „Wenn es möglich ist, den Profisport – welchen auch immer – den Fans ohne Kosten zur Verfügung zu stellen, ist das ein bemerkenswerter und höchst anzuerkennender Schritt“, sagte DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.