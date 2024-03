Köln: Deswegen hat der Rewe-"Pick&Go" am Neumarkt geschlossen

Es war eine Revolution im Lebensmittel-Shopping, als im Herbst 2021 die erste Rewe-„Pick & Go“-Filiale mitten in der Kölner Innenstadt eröffnet wurde. Einkaufen ohne an der Kasse zu bezahlen? Das war nun für über zwei Jahre in der Zeppelinstraße, nahe Neumarkt, möglich. Doch Ende Februar 2024 war nun Schluss mit „Pick & Go“. Der 185 Quadratmeter große Rewe-Supermarkt, bei dem Kunden beim Verlassen des Ladens automatisch gescannt wurden und mit Paypal oder Master/Visa-Card bezahlten, hat seine Tore für immer geschlossen.

„Pick & Go“-Rewe in Kölner Innenstadt schließt – aus diesem Grund

Das bedeute jedoch nicht das Aus für das gesamte „Pick & Go“-Konzept, versicherte die Rewe Group dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ auf Nachfrage. Es sei lediglich eine „regionale Standortentscheidung“. An den größeren Standorten, wie in Köln etwa auf der Luxemburger Straße 150, sei das Konzept auf 600 Quadratmetern noch erfolgreich. Die kleinere Fläche hatte sich wohl einfach nicht rentiert.

„Es stand vorwiegend die grundsätzliche technologische Machbarkeit im Vordergrund“, so ein Rewe-Sprecher über den ersten Versuch in der Kölner City. Bundesweit würde sich die Ausweitung des modernen Einkaufskonzept aber lohnen, so der Sprecher weiter. Das hätten die landesweiten Tests gezeigt.