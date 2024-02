Weiberfastnacht 2024 Köln: Zülpicher Straße – so voll ist es wirklich!

Endlich wieder Schunkeln, Feiern und Flirten: Am 8. Februar, um 11.11 Uhr, startet ganz Kölle in den Straßenkarneval und zelebriert die Weiberfastnacht mit bunten Kostümen, kühlem Kölsch und bester Stimmung. Dabei natürlich nicht fehlen darf ein Besuch der Zülpicher Straße. Wie wird hier gefeiert? Wie voll ist es wirklich? Die Fotos findet ihr in der oben verlinkten Galerie!

Kölle Alaaf! Alle Infos und Fotos zum Kölner Karneval 2024

Weitere aktuelle Fotos vom 8. Februar 2024 in ganz Kölle, vom Dom bis in die Altstadt, findet ihr hier! Reicht noch immer nicht? Dann schaut doch mal hier rein: