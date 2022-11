Sonne, kein Regen und milde Temperaturen: So warm wird der 11.11. in Köln

Pappnas opjesetzt, jetzt fiere mer richtig Fastelovend! Bei diesem Traumwetter geht den Jecken das Herz auf. Am 11.11.2022 und am gesamten ersten Wochenende der frisch eingeläuteten fünften Jahreszeit können Kölner und Party-Touristen in der Domstadt sich über Super-Wetter freuen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zu Tonight News: Nach dem aktuellen Regenwetter kommt das Hoch ‚Charlie‘ ins Rheinland und sorgt für mildes Wetter in den Städten am Rhein entlang.“

Konkret heißt das: Karnevalisten können sich am 11., 12. und 13. November auf Temperaturen zwischen 15 und 16 Grad freuen. Regnen soll es auch nicht. Dominik Jung weiter: „Einen Schirm brauchen Kölner an diesem Wochenende gewiss nicht. Es ist nur die Frage, wann sie die Sonnenbrille aufsetzen müssen. Ob wir bereits am Vormittag Sonnenstrahlen erwarten können oder erst am Nachmittag, ist die Frage.“ Über die Nächte könne es in Köln jedoch zu Dunst und Nebel kommen, der aber über den Tag wieder verschwinde, so Jung.

Und: Der Wetter-Experte selbst feiert auch Karneval. „Allerdings erst an den tollen Tagen und in Mainz“, sagt er. Na dann, helau!