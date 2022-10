Kölner Karneval 2023: So feiert Kölle den 11.11. – alle Infos zur Sessionseröffnung

Endlich wieder Karneval in Köln: Der Start der Session am 11.11.2022 markiert diesmal ein ganz besonderes Datum. In diesem Jahr feiert der organisierte Karneval in der Domstadt sein 200-jähriges Jubiläum – darunter nicht nur das Festkomitee Kölner Karneval, sondern auch viele Tanzkorps wie die „Roten Funken“ oder „Die Grosse von 1823“.

Unter dem Sessionsmotto „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“ wird die Domstadt diesmal auf links gedreht. Auch das Kölner Dreigestirn steht fest: In der Jubiläumssession wurden Prinz, Bauer und Jungfrau aus den Reihen der „Roten Funken“ gewählt. Als Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina regieren die drei den Kölner Karneval.

Am 11.11. übrigens nicht mehr mit dabei ist die berühmt-berüchtigte Party auf der Uniwiese, die zuletzt als Entlastungsfläche für die Zülpicher Straße genutzt und von bis zu 15.000 Menschen besucht wurde. Aufgrund der hinterlassenen Müllberge und der mutwilligen Zerstörung vor Ort, schiebt die Stadt der Party nun den Riegel vor. Als Alternative zur Uniwiese sind die Kölner Ringe im Gespräch.

Karneval 2022/2023 in Köln: Der 11.11. fällt auf einen Freitag

Besonders schön: Der 11.11. fällt 2022 auf einen Freitag. Damit könnt ihr das nachfolgende Wochenende perfekt dazu nutzen gemütlich auszuschlafen und euch von der Sessionseröffnung zu erholen. Was euch genau in Köln erwartet, zeigen wir euch hier:

11.11. in Köln: Sessionseröffnung am Heumarkt

Der Sessionsauftakt am Heumarkt wird von der „Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 e.V.“ organisiert und startet ab 9 Uhr.

Traditionell vor Ort sind auch das designierte Kölner Dreigestirn, der Oberbürgermeister der Stadt Köln und der Präsidenten des Festkomitees des Kölner Karnevals. Nahezu alle musikalischen Größen der Stadt treten an diesem Tage auf.

Tickets für 11,11 Euro gibt es hier!

11.11. in der Kölner Lanxess-Arena: Die „Jecke 11“ feiert Premiere

Bis zu 20.000 Jecken starten am 11.11. auch in der Lanxess-Arena in den Karneval: Die „Jecke 11“ feiert 2022 ihre Premiere und präsentiert sich bereits jetzt als riesige Party speziell für junge Leute – und alle Junggebliebenen.

Das Line-up für das jecke Mega-Event kann sich natürlich blicken lassen: Vor sind unter anderem die Drummerholics, Miljö, Domstürmer, Stadtrand, Auerbach, Boore, Brings, Mo-Torres, Planschemalöör, Kasalla, Cat Ballou und Querbeat. Moderiert wird der Spaß vom Porzer Jung Freddy Braun.

Los geht’s ab 11 Uhr, einige wenige Tickets (106 Euro aufwärts) sind noch erhältlich.

11.11. in Köln: Sessionseröffnung am Tanzbrunnen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Grosse Kölsche Countdown (@der_grosse_koelsche_countdown)

Singe, danze, lache – ein ganzer Tag mit großartiger Stimmung und Live-Musik der Kölner Top-Bands, moderiert von Kultmoderator Linus. „Der Große Kölsche Countdown“ wird von „Die Grosse von 1823 KG e.V.“ veranstaltet und startet ab 10 Uhr. Einlass ist bereits ab 8.30 Uhr.

Als Bands unter anderem vor Ort sind Kasalla, Brings, Klüngelköpp, Rhythmussportgruppe, Höhner, Cat Ballou und viele mehr!

Tickets und mehr findet ihr auf der offiziellen Homepage koelschercountdown.de.

11.11. in Köln: Sessionsauftakt der Prinzen-Garde

Mit „Jeckmarie am 11. em 11.“ feiert die Prinzen-Garde den Sessionsauftakt ab 9 Uhr in „The Grid Bar“ (Friesenstraße 62, 50670 Köln).

11.11. in Köln: Hier feiern die Roten Funken

Die „Roten Funken“ lassen es sich zum Karnevalsauftakt in Köln im Maritim Hotel am Heumarkt gut gehen. Neben den bewerten DJs gibt es natürlich auch ein erstklassiges Live-Programm bekannter Kölner Bands. „Rote Funken Alaaf – Die Party“ startet ab 11.11 Uhr.

11.11. in Köln: Kult-Benefiz-Karnevalsparty im Gürzenich

Die traditionelle Benefiz-Karnevalsparty wird vom „Kleine Erdmännchen vun 1994 e.V.“ in der Festhalle Gürzenich (Martinstraße 29-37) veranstaltet. Tickets kosten 30 Euro, Einlass ist ab 10 Uhr, Start pünktlich um 11.11 Uhr.

11.11. in Köln: Das Jeckenville Festiväl

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jeckenville Festiväl (@jeckenville)

Endlich ist es soweit: Der 11.11. kehrt zurück nach Köln und auch die Veranstalter vom „Jeckenville Festiväl“ sind außer Rand und Band. Konzerte und Live-Acts sind das Herz der Veranstaltung, von Karneval, über Mixed Party, bis hin zu einem House Floor. Jeck ist Programm.

Das Jeckenville Festiväl steigt im Carlswerk Victoria und Club Volta (Schanzenstraße 6-20) und startet pünktlich um 11.11 Uhr. Als Bands unter anderem mit am Start sind Kasalla, Mo-Torres, Paveier, Lupo, Funky Marys und Planschemalöör.

Tickets für 38 Euro gibt es auf der offiziellen Homepage jeckenville.com.

11.11. in Köln: Sessionseröffnung im Dorint Hotel

Im Hotel Dorint an der Messe Köln gibt der Karnevals-Verein „Unger Uns“ Vollgas. Vor Ort sind unter anderem Kasalla und die Domstürmer.

11.11. in Köln: Etepetete Sessionsstart im Johann Schäfer Brauhaus

In alt bewährter etepetete Manier zelebriert man dieses Jahr endlich wieder den Beginn der schönsten Zeit Kölns. Das sagen die Veranstalter:

„Am 11.11. feiern wir mit euch im Johann Schäfer neben den Sessionsstart auch gleichzeitig den fünften Geburtstag vom Brauhaus. Aber das ist alles eigentlich egal… weil bei feinster Veedelsmukke, Konfetti-Euphorie und etwas Trash feiern wir eigentlich nur eins: KARNEVAL!“

Die Türen im Johann Schäfer Brauhaus (Elsaßstraße 6, 50677 Köln) öffnen sich bereits um 10 Uhr. Dresscode wie immer Alaaf-Jeck!

11.11. in Köln: Sessionseröffnung „Ball Raderdoll“

Die „Große Braunsfelder KG von 1976 e.V.“ feiert im Hotel Pullman (Helenenstraße 14, 50667 Köln). Tickets kosten 35 Euro. Weitere Infos unter grosse-braunsfelder.koeln.

11.11. in Köln: Sessionseröffnung in der Eigelsteintorburg

Wenn die Nippeser Bürgerwehr den Kölner Karneval feiert, erstrahlt der Eigelstein in „Orange un Wieß“. Zum Ende gibt es, wie in jedem Jahr, den traditionellen Fackelzug nach Nippes zu bestaunen. Im Anschluss kann dann im Altenberger Hof bei der Party zum Sessionsbeginn weitergefeiert werden (ab 21 Uhr). Hier werden 12 Euro pro Ticket aufgerufen.

Karnevalsauftakt in Köln: Die ganze Domstadt im Partyrausch

Neben den großen Events am 11.11. im Tanzbrunnen, am Heumarkt und Co. ist in Köln natürlich überall was los. Etwa in den Brauhäusern rund um den Dom wird der Sessionsbeginn mit Kölsch und halven Hähnchen gefeiert – ganz ohne Tickets und Eintrittspreise.