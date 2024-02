Karneval 2024: Diese Züge fallen zwischen Köln und Düsseldorf aus!

„Wat e Theater!“ lautet nicht nur der erste Teil des aktuellen Sessionsmottos, sondern jetzt vermutlich auch der erste Gedanke jecker Pendler, die an Karneval mit dem Zug nach Köln einfahren wollten. Denn wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr jetzt mitteilt, fallen diverse Regionalexpresse der Firma TRI Train Rental an den tollen Tagen aus. Besonders sind die Züge, die zwischen Düsseldorf und Köln verkehren. In der Meldung vom 7. Februar heißt es unter anderem:

Aufgrund von massiven Vandalismusschäden an seinen Fahrzeugen muss die TRI Train Rental GmbH (TRI) einige der geplanten Verstärkerfahrten zu Karneval leider absagen. Betroffen sind insbesondere Fahrten an Weiberfastnacht (8.2.), aber auch am Karnevalssonntag (11.2.) und am Rosenmontag (12.2.), die zusätzlich zum RE 1 (RRX) zwischen den Hauptbahnhöfen Köln und Düsseldorf pendeln sollten.

Züge zwischen Düsseldorf und Köln von Vandalismus betroffen

„Leider waren mehrere TRI-Wagen in den letzten Tagen Ziel von Farbanschlägen und Vandalismus. Diese Schäden erfordern umfangreiche Reparaturen und führen zu erheblichen Einschränkungen im Zugbetrieb“, heißt es weiter.

TRI versuche indes, noch Ersatz für die beschädigten Wagen zu beschaffen. Ziel sei, möglichst viele der von den beiden Aufgabenträgern für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) go.Rheinland und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bestellten Zusatzfahrten zu Karneval anzubieten und so das erwartete höhere Fahrgastaufkommen zu bewältigen. Bei den Fahrten, die stattfinden können, könne allerdings aller Voraussicht nach nicht die geplante Kapazität angeboten werden.

Ursprünglich war vorgesehen, dass TRI an Weiberfastnacht, Karnevalssonntag und Rosenmontag ab 9 Uhr morgens bis circa 23 Uhr abends stündlich zwischen Köln Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof pendelt. Zusätzlich sollten an diesen Tagen jeweils zwei Zusatzfahrten stattfinden, die morgens bereits um 7.25 Uhr und 8.40 Uhr ab Essen Hauptbahnhof starten sollten.

VRR und TRI streichen Fahrten an Karneval: Darauf müssen Jecke sich einstellen

Nach aktuellem Stand müssen die Planungen für die Zusatzfahrten aufgrund der Vandalismusschäden wie folgt angepasst werden:

An Weiberfastnacht werden keine der geplanten Zusatzfahrten angeboten.

werden keine der geplanten Zusatzfahrten angeboten. Karnevalssonntag & Rosenmontag: Jeweils um 7.25 Uhr startet vom Hauptbahnhof Essen eine Zusatzfahrt, die ab 9 Uhr einen zusätzlichen Zwei-Stundentakt auf dem RE 1 zwischen Köln und Düsseldorf ermöglicht – allerdings nur mit vier statt acht Wagen.

Die SPNV-Aufgabenträger go.Rheinland und VRR bedauern die Unannehmlichkeiten, die den zahlreichen Fahrgästen zu Karneval durch die Auswirkungen der Farbanschläge und der Vandalismusfälle entstehen, und bitten um Verständnis für diese außergewöhnliche Situation, heißt es im Statement. TRI arbeite mit Hochdruck daran, die beschädigten Züge wieder instand zu setzen und die betroffenen Wagen so schnell wie möglich wieder einsatzfähig zu machen.

Ob und welche alternativen Fahrtmöglichkeiten es zu den ausfallenden Zusatzfahrten gibt, erfahren die Fahrgäste in der Auskunft unter zuginfo.nrw. In den digitalen Auskunftsmedien sind die ausfallenden Fahrten als „Ausfall“ gekennzeichnet. Über weitere Entwicklungen und alternative Transportmöglichkeiten werde informiert.