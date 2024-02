In Köln fand am Dienstagabend ein tragisches Schauspiel statt: Der Nubbel, der geliebte Strohmann, musste sein Leben am Scheiterhaufen lassen. Er symbolisiert die Sünden der vergangenen Karnevalssession und nahm diese mit sich in die Flammen.

An vielen Orten Kölns geleiteten Karnevalisten den Nubbel in einem Trauerzug zum Scheiterhaufen, unter lautem Wehklagen und mit reichlich Tränen in den Augen. Während der närrischen Zeit hing er fröhlich über den Türen und Theken der Kneipen, doch am Veilchendienstag kam die bittere Stunde der Abrechnung.

Seine Verbrennung markiert traditionell das Ende der Karnevalssession. Der Brauch kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf, doch schon davor wurde der Nubbel am Ende einer Kirmes verbrannt. Auch sagt man auf Kölsch, wenn man nicht weiß, wo jemand steckt: „Dä es beim Nubbel!“ („Der ist beim Nubbel!“).

Hoppeditz-Beerdigung in Düsseldorf am Aschermittwoch

Die Düsseldorfer Narren beweinen am Aschermittwoch hingegen den Hoppeditz. Die Strohpuppe wird ebenfalls nach einem Trauermarsch verbrannt, ehe der Erzschelm Hoppeditz am 11.11. wieder aufersteht.

Mit der Verbrennung des Nubbels und des Hoppeditz endet die Karnevalssession offiziell und die Fastenzeit beginnt. Doch die Erinnerung an die tollen Tage bleibt und die Vorfreude auf den nächsten Karneval steigt bereits.

