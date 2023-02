Nach Cat Ballou: Weitere Kölsch-Band von Krankheit betroffen

Traurige Nachrichten von der kölschen Surf-Band Planschemalöör. Mitten in der Session meldet sich Sänger Juri via Facebook krank: „Hallo ihr Lieben. Es ist total bitter und es tut weh, aber ich bin krank.“ Woran er genau leidet, verrät er nicht. Wenige Tage zuvor hatte sich bereits Oliver Niesen, der Sänger der Band Cat Ballou („Liebe deine Stadt“), aus der Bettruhe gemeldet. Niesen leidet an einer akuten Halsentzündung, die die Stimmbänder betrifft.

Juri von Planschemalöör weiter: „Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit euch durch die Kneipen, Clubs und Arena zu ziehen, aber ich will die Rauchzeichen, die mein Körper mir schickt, nicht übersehen und muss erstmal gesund werden. Es tut mir sehr leid.“

Kleiner Trost: Planschemalöör haben einen würdigen Ersatz gefunden und werden ihre kommenden Auftritte mit Schloemer als Sänger bestreiten. „Zum Glück haben wir einen brillanten Ersatz gefunden, bei dem wir sicher sind, dass er die Bühnen mit euch abreißen wird“, kündigt die Band auf Facebook an. An Schloemer und ihre Fans gerichtet, schreiben sie weiter: „Danke für deine Spontanität! Empfangt ihn wie gewohnt mit viel Liebe und Alaaf.“ Und: Die typische blaue Planschemalöör-Badehose passt Ersatzsänger Schloemer zum Glück wie angegossen. Das präsentierte die Band im Vorfeld der kommenden Auftritte ihren Fans in einer Instagram-Story.

Auch Cat Ballou haben übrigens prominenten Ersatz für ihre Auftritte an Land ziehen können. Alle Infos dazu findet ihr hier.