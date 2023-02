Kurz nach Aschermittwoch: Kölner Karnevalsband tritt schon wieder auf – aus diesem Grund

Gerade erst die Session und eine Krankheit überstanden, ist Planschemalöör-Sänger Juri schon wieder hoch motiviert. Die Band („Eat. Sleep. Alaaf. Repeat“) plant bereits ihren nächsten Auftritt. Auf dem Schulhof der Gesamtschule Lindenthal wollen die Kölner am Sonntag (26. Februar) um 10.30 Uhr auftreten – um ein politisches Zeichen zu setzen, wie Sänger Juri auf Instagram mitteilt: „Für uns ist eigentlich die Zeit, um in unsere Ferien zu starten, doch das Bezirksamt von Lindenthal hat der AfD erlaubt, in der Gesamtschule von Lindenthal den Parteitag stattfinden zu lassen.“

Schule und einige Eltern sind gegen den Parteitag in den Räumlichkeiten in Lindenthal. Die Schulpflegschaft hat nun sogar eine Petition gestartet. Diese richtet sich an OB Henriette Reker und Bezirksbürgermeisterin Cornelia Weitekamp von den Grünen. Bislang haben 1600 Personen unterzeichnet (Stand Freitag, 24. Februar).

Köln: Planschemalöör performen auf Lindenthaler Schulhof

Um der Forderung nach einer Absage in Richtung AfD Nachdruck zu verleihen, feiert die Gesamtschule am Sonntag (26. Februar) nun das „Fest der Nationen“ ab 10.30 Uhr auf dem Schulhof – „internationales Buffet“ inklusive. Die Veranstalter hatten Planschemalöör eingeladen, auf dem Fest zu spielen. Und die Band hat prompt zugesagt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Planschemalöör (@planschemaloor)

Unter dem Posting weist ein Mitglied der Schulpflegschaft darauf hin, von einem Besuch des Festes – sofern keine nahe Verwandten die Schule besuchen – abzusehen. Für eine öffentliche Veranstaltung existiere keine Genehmigung.