Kölner Polizei: Kriminalität im Karneval 2023 gestiegen

Der Karneval 2023 ist vorüber. Nach einer Woche hat nun die Polizei in Köln Bilanz gezogen. Die Kriminalität ist demnach in allen Bereichen gestiegen – und zwar über das Vor-Corona-Niveau von 2019, wie die Polizei am Montag in Köln mitteilte.

Zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch seien in Köln 463 Taschendiebstähle registriert worden, 49 Raub-Delikte, 590 Körperverletzungen, 54 Sexualdelikte und 35 Widerstandshandlungen gegen Beamte. Es habe 21 Angriffe auf Polizisten oder gleichgestellte Personen gegeben.

Zudem stellte die Polizei eine Verlagerung der Straftaten weg von den bekannten Kölner Partymeilen fest. Dort sei die Zahl der Straftaten trotz des massiven Besucherzulaufs rückläufig gewesen, was auf die dortige massive Polizeipräsenz zurückzuführen sein dürfte.

dpa