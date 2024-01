Kölner Karneval: Polizei startet Kampagne gegen Belästigung

Mit Blick auf Karneval startet am Montag (29. Januar) die Präventionskampagne „It’s a dress, not a yes!“ der Polizei Köln gegen sexuelle Übergriffe. Mit dabei sind die Cheerleader des 1. FC Köln, die Wildcats Leverkusen, die Tanzgruppe der Kölschen Greesberger und das Tanzpaar der Roten Funken. Auf Facebook und Instagram will die Polizeibehörde ab 18 Uhr mit Tanzvideos auf die neue Schutzkampagne aufmerksam machen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cheerleader des 1.FC Köln e.V. (@fc.cheerleader.official)

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein: Kleidung oder ausgelassenes Feiern darf nicht als Einladung für sexuelle Übergriffe missverstanden werden. Derartiges Verhalten habe im alltäglichen Leben und damit auch an Karneval nichts verloren, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Kölner Kriminalhauptkommissarin setzt sich für die Sicherheit von Frauen beim Feiern ein

Kriminalhauptkommissarin Claudia Sobotta, die bei der Kriminalprävention das Themenfeld „Sexualisierte Gewalt“ betreut, weiß: „Blöde Sprüche, Grapschen, doofe Anmachen haben viele junge Mädchen und Frauen schon erlebt. Belästigungen und Übergriffe sind leider keine Seltenheit, denn Alkoholkonsum, Feierlaune und räumliche Enge werden häufig ausgenutzt.“

Sobotta appelliert: „Machen wir uns gemeinsam stark gegen Sexismus und sexuelle Übergriffe. Werden Sie Teil unserer Kampagne und nutzen Sie den Hashtag #itsadressnotayes oder teilen Sie die Beiträge auf den Social Media-Kanälen“.

Sobotta ergänzt: „Betrachtet man die Fallzahlen der Sexualdelikte, unterscheiden sie sich bei der Auswertung der einzelnen Monate kaum. Auffällig ist aber, dass in den Monaten mit besonderen Tatgelegenheiten wie Karneval, Halloween und der Sessionseröffnung ein großer Anteil der angezeigten Taten auf die wenigen Tage der Feierlichkeiten entfällt. Deshalb wollen wir mit der Kampagne sensibilisieren“.

Fallzahlen von sexueller Belästigung an Karneval besonders hoch

Waren die Fallzahlen der angezeigten Sexualdelikte in den Corona-Jahren 2020 (589, davon 337 sexuelle Belästigungen) und 2021 (548, davon 302 sexuelle Belästigungen) wegen der öffentlichen Beschränkungen erwartungsgemäß niedrig, stiegen sie im Jahr 2022 (821, davon 497 sexuelle Belästigungen) wieder an.

Die Übergriffe sind im Jahr 2023 erneut angestiegen. Genaue Fallzahlen werden derzeit für die Polizeiliche Kriminalstatistik aufbereitet, heißt es von der Behörde.

In der Karnevalszeit 2021 entfielen vier von insgesamt 21 im Februar angezeigten Sexualdelikten auf die Karnevalstage. 2022 lag das Verhältnis bei 43 (Karneval) zu insgesamt 52 Strafanzeigen im Monat Februar. Im Jahr 2023 lag die Zahl bei 61 (Karneval) von insgesamt 69 im gesamten Karnevalsmonat angezeigten Sexualdelikten.

