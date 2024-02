Sie tragen kurze, enge Krankenschwester-Kleidchen, knallrote Perücken und veranstalten jedes Jahr an Weiberfastnacht die legendäre Party „Jeckenklinik“ in den Rheinterrassen: Das ist Kölns wohl schrillste Karnevalsgesellschaft, die Lost Sisters.

Doch die extrovertierten Jecken können nicht nur Karneval feiern: Seit vielen Jahren engagieren sie sich mit viel Herzblut und hohen Summen für sozial schwache Kinder.

Hinter den männlichen Krankenschwestern stecken gut situierte Persönlichkeiten aus der Rechts- und Immobilienbranche in Köln. Vorstandsvorsitzender Boris Becker (55) verrät im Gespräch mit Tonight News: „In den 21 Jahren, in denen es uns Lost Sisters schon gibt, haben wir bereits 2,5 Millionen Euro an soziale Projekte gespendet.“

Allein in dieser Session spenden sie wieder eine Viertelmillion Euro an gemeinnützige Projekte – darunter etwa Neven DuMonts „wir helfen“, die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“, die Villa Kunterbunt der Uni Köln sowie Kids in Köln.

Zusammengetragen werden die Spendengelder von Sponsoren und Einnahmen der Veranstaltung „Jeckenklinik“. Und in diesem Jahr toppen die Lost Sisters sogar ihre eigene Spende. Zu den 250.000 Euro könnten noch einmal weitere 11.110 Euro hinzukommen. Wie das?

Karitative Karnevalsgesellschaft: Lost Sisters bringen eigenen Gin de Cologne heraus

Becker erklärt: „Abbas Khatami, der geschäftsführende Gesellschafter von Gin de Cologne, ist auf uns zugekommen und wollte mit uns kooperieren.“ Was dabei herausgekommen ist: eine Lost-Sisters-Edition des Gin de Cologne, die auf 1111 Flaschen limitiert und seit dem 1. Februar im Online-Shop von Gin de Cologne erhältlich ist.

Eine Flasche (500 ml) kostet 39,90 Euro. Davon fließen jeweils 10 Euro in das Projekt „Kids“ der Stadt Köln. Werden alle Gin-Flaschen verkauft, werden also nochmal weitere 11.110 Euro an eine Art Kinderheim der Stadt Köln gespendet.

Becker, der selbst keine Kinder hat, freut sich, dass er mit seinen „Schwestern“ helfen kann: „Die Kinder aus der Wohngruppe ‚Kids‘ können dann zum Beispiel auch mal in den Urlaub fahren.“

Und was bekommen Gin-Trinker für ihre 39,90 Euro? In der Flasche enthalten sind 500 ml London Dry Gin mit einem ganz eigenen Geschmacksprofil aus über 12 Botanicals, heißt es auf der Webseite. So soll der Gin der Lost Sisters Aromen von Zitronen, Orangen, Limetten, Lavendel- und Hibiskusblüten sowie Wacholder enthalten.