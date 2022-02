Kölner Karneval: Corona-Hammer! Kneipen nur für Geboosterte geöffnet

An Karneval wird die gesamte Stadt Köln zur „Brauchtumszone“. Heißt: Jeder, der feiern will, muss geimpft oder genesen sein und einen negativen Test nachweisen. Die Regel gilt im Straßenkarneval, wobei Personen mit Booster-Impfung und ihnen Gleichgestellte (hier nachlesen, wer in NRW als geboostert gilt), unter freiem Himmel keinen Test benötigen. Anders sieht das im Kneipenkarneval aus. Denn hier gilt die verschärfte 2G-plus-Regel, bei der auch Geboosterte (und Gleichgestellte) einen Test nachweisen müssen.

Doch vier Tage vor Weiberfastnacht kommt die Stadt Köln mit einer noch krasseren Verschärfung um die Ecke: Jetzt dürfen nur noch Geboosterte und Gleichgestellte überhaupt in Kneipen herein gelassen werden. Heißt im Umkehrschluss: Doppelt Geimpfte und einfach Geimpfte mit anschließender Infektion, die länger als 90 Tage zurückliegt, dürfen auch mit Test nicht mitfeiern – obwohl sie einen 2G-Status haben.

>> Kölner Karneval: Diese jecken Veranstaltungen finden statt, diese fallen aus <<

Kölner Karneval: Kneipen sind nur für Geboosterte und Gleichgestellte geöffnet

Um das durchzusetzen, hat die Stadt eine neue „Allgemeinverfügung“ für die tollen Tage veranlasst, die die Regelung rechtfertigen soll. Darin heißt es:

„Es wird nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass die Omikron Variante

ausgeprägte immunevasive Eigenschaften besitzt. Diese wirken sich in einer Herabsetzung

der Impfeffektivität sowie Reduktion bzw. Verlust der Wirksamkeit bestimmter monoklonaler

Antikörper aus. Es deutet sich an, dass der Impfschutz gegen schwere Erkrankung bei

Immungesunden nach jetzigem Kenntnisstand erheblich weniger beeinträchtigt ist als der

Schutz vor Infektion oder Transmission (vgl. RKI Wochenbericht vom 13.01.2022). Jedoch

kann auch eine Vielzahl von insgesamt als „mild“ oder „moderat“ eingestuften Fällen

summarisch zu einer Überlastung beispielsweise der Laborkapazitäten oder des öffentlichen

Gesundheitsdienstes führen.“

Weiter wirbt die Stadt nun dafür, dass sich noch möglichst viele Menschen vor Karneval boostern lassen. Für jene wäre dann auch das Feiern in Kneipen möglich. Die Drittimpfung gibt es mit und ohne Termin etwa am 23. Februar am Pariser Platz im Bürgerzentrum in Köln-Chorweiler als auch im Bezirksrathaus in Köln-Mülheim am Freitag, den 25. Februar. Anders als bei der Zweitimpfung müssen keine zwei Wochen abgewartet werden, bis die Gültigkeit in Kraft tritt.