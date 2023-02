Kölner Karneval 2023: Polizei stockt auf – doppelt so viele Beamte im Einsatz

In Köln und Leverkusen sollen von Weiberfastnacht bis Rosenmontag täglich 2500 Polizisten im Einsatz sein, um für Sicherheit in der Stadt zu sorgen. Nach den Tumulten am 11. November 2022 sowie den jüngsten Ausschreitungen zu Silvester will die Polizei Köln an Karneval nun offenbar auf Nummer sicher gehen.

Polizeipräsident Falk Schnabel, der zum ersten Mal den Karnevals-Großeinsatz seiner Behörde live miterleben wird, sagt: „Der Spaßcharakter sollte an allen Tagen im Vordergrund stehen. Dafür haben wir uns mit allen, die sich für die Sicherheit und Ordnung während der tollen Tage engagieren, lange und eng vorbereitet. Wir werden die Augen offen halten, damit die Jecken Spaß haben und wieder gesund nach Hause kommen. Dafür müssen alle einen Beitrag leisten, auch die Feiernden.“

Kölner Karneval 2023: Polizei bereitet sich auf Ausschreitungen vor

Schnabel ergänzt: „Zeitweise werden mehrere hunderttausend Menschen in Köln feiern. Wir sehen viel, aber bei weitem nicht alles. Ich appelliere daher an alle, im Zweifel einmal mehr Polizistinnen und Polizisten anzusprechen oder die 110 zu wählen. Das erleichtert uns die Arbeit und hilft allen, die friedlich feiern wollen.“

Leitender Polizeidirektor Martin Lotz wird an Weiberfastnacht, Karnevalssonntag und Rosenmontag den polizeilichen Einsatz aus dem Polizeipräsidium führen. Mit den Erfahrungen aus zahlreichen Sessionen appelliert Lotz insbesondere an das junge Weiberfastnachts-Publikum: „Wer die Enge, die Feierlaune und ausgelassene Stimmung für Sexualstraftaten, Schlägereien oder Diebstähle missbraucht, wird es mit der Polizei zu tun bekommen. Wir haben uns sowohl auf eine erhöhte Anzahl von Ausnüchterungen als auch Festnahmen vorbereitet. Neben Einsatzkräften in Uniform und Zivil, die während des karnevalistischen Treibens in Köln und Leverkusen im Dienst sind, steht die Kriminalpolizei ebenfalls zur Verfügung, die sich bereits im laufenden Einsatz um die Strafverfolgung kümmern wird.“