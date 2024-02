„Kein Kölsch für Nazis“: Kölner Kneipe mit klarer Ansage zu Karneval

Nur noch wenige Stunden, dann geht der Straßenkarneval im Rheinland in seine heiße Phase. Kurz vor Beginn der Weiberfastnacht hat jetzt eine Kölner Kneipe einen Aufruf gestartet. Dieser richtet sich an alle Jecken, die sich gegen Nazis positionieren wollen.

Die Kneipe „Lotta“ ruft dazu auf, an allen Karnevalstagen um 12.05 Uhr einen bestimmten Song spielen zu lassen. In einem Facebook-Post erklären die Betreiber: „Wir wollen zeigen, dass Köln gerade an Karneval politisch donnern kann. Deswegen gibt es das Kölsch auch nicht für alle, denn Nazis gehen leer aus!“

Mit der Kneipe ruft auch das Bündnis „Donnern gegen Rechts“ zur Protestaktion auf. Der Song „Kein Kölsch für Nazis“ von Brings, Lugatti & 9ine und Querbeat, der im vergangenen November pünktlich zum Auftakt in die fünfte Jahreszeit veröffentlicht wurde, soll im besten Fall um 12.05 Uhr aus allen Kneipen und Clubs in Köln erklingen.

Die exakte Uhrzeit hat eine Bedeutung. „Spätestens seit den ‚Correctiv‘-Recherchen schlägt unsere Uhr 5 nach 12. Deswegen bleiben wir an Weiberfastnacht laut und donnern gemeinsam gegen Rechts, indem wir in den Kölner Kneipen und natürlich auch bei jedem Karnevalsbrunch um 12.05 Uhr ‚Kein Kölsch für Nazis‘ aus den Boxen schallen lassen. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen. Donnert mit!“, heißt es weiter.

Die Aktion reiht sich in Proteste ein, die es in den vergangenen Jahren im Kölner Karneval immer wieder gab. So wurden 2017 etwa 200.000 Bierdeckel mit dem Slogan „Kein Kölsch für Nazis“ hergestellt, um gegen einen AfD-Parteitag in der Domstadt zu protestieren.

