„This is Kölle!“: Steffen Baumgart begeistert auf Karnevalssitzung des 1. FC Köln – alle Fotos

"This is Kölle!" – Cheftrainer Steffen Baumgart schmeißt sich zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln ins schnieke Spartaner-Kostüm. Für Baumgart ist es die erste Karnevalssitzung als Trainer des Fußball-Bundesligisten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa "A Whole New World!" – FC-Stürmer Jan Thielmann dribbelt als Aladdin mit Freundin Aleyna und einem Affen-Sidekick über den Teppich. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Auch auf dem Spielfeld der Chefarzt im Team: So kam Steffen Tigges zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln. An seiner Seite: Freundin Sara im trendbewussten Sci-Fi-Outfit. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Hält den Spartaner daheim in Schach und sah blendend aus: Katja Baumgart begleitete ihren Mann Steffen Baumgart zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa "Lauf, Timo, lauf!" – Timo Hübers läuft seit 2021 für den 1. FC Köln. Auf der Sitzung sprang der 26-Jährige ins "Forrest Gump"-Outfit. An seiner Seite: Freundin Ashlee. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FC-Stürmer Mark Uth setzt neben den Vereinsfarben natürlich auch auf eine rote Nase. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Der österreichische Nationalspieler Florian Kainz (r) mit Yoda auf harter Party-Tour. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die Stimmung bei der großen Karnevalssitzung des 1. FC Köln war einfach genial. Viele Spieler feierten die Nacht durch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Buntes Spektakel: auch die Ehrengarde der Stadt Köln kam zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Werner Wolf, Präsident, steht bei der Karnevalssitzung des 1. FC Köln auf der Bühne. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Frisch dabei: Davie Selke warf sich zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln das SWAT-Kostüm über. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Jonas Hector (M) als Harry Potter und Florian Kainz stehen bei der Karnevalssitzung des 1. FC Köln auf der Bühne. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die Römer-Outfits waren an diesem Abend sehr beliebt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Sportchef Christian Keller kam als Feldherr Julius Cäsar. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Konnte einfach genial grimmig dreinschauen – Steffen Baumgart. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Großes Schild, kein Schwert: Steffen Baumgart in Defensivstellung. Ein Hinweis für die nächsten Spiele? Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Als Römer in schwerer Rüstung hat Steffen Baumgart seine erste Karnevalssitzung als Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gefeiert. „Für mich ist das alles ein Anfang, deswegen freue ich mich auf jede einzelne Kennenlern-Situation des Karnevals“, sagte der 51-Jährige.

Seit Sommer 2021 ist Baumgart Trainer des FC, doch im Vorjahr fiel die traditionelle Sitzung, wie auch in den beiden Jahren davor, wegen der Corona-Pandemie aus. „Mein persönliches Ziel ist, dass ich nächstes Jahr noch mal Karneval feiern darf als Trainer des FC. Dann hätte ich schon viel erreicht, dann wären wir auf einem guten Weg.“

Karneval in Köln: Sitzung des 1. FC Köln mit Kult-Bands und kreativen Kostümen

K Ö L L E A L A A F 🎉😍

____#effzeh pic.twitter.com/UpToyc9lK3 — 1. FC Köln (@fckoeln) February 14, 2023

Wie Baumgart verkleideten sich auch die Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung als Römer, aber nicht alle gleich. Sportchef Christian Keller kam beispielsweise als Feldherr Julius Cäsar. Auch einige Profis waren sehr kreativ. Timo Hübers ging als Forrest Gump, Kapitän Jonas Hector verkleidete sich als Harry Potter, Ellyes Skhiri war Astronaut.

Die FC-Stars Kristian Pedersen und Mathias Oelsen hingegen kamen als Seemannsleute zur großen Feier. Denis Huseinbasic verkleidete sich als Gefängnisinsasse im orangenen Overall – passend zu seinen Tattoos kam der Look perfekt rüber. Offensiv-Profi Dejan Ljubicic hingegen gab als Rastafari Vollgas. Dass es beim 1. FC Köln einige Baustellen gibt, bewies Benno Schmitz stilecht im Bauarbeiter-Kostüm.

Für jede Menge Partystimmung auf der Bühne und im Saal sorgten unter anderem die Bands Querbeat, Cat Ballou, die Höhner, Brings und die Klüngelköpp.

Karnevalssitzung des 1. FC Köln: Promi-Auflauf

Abseits vom Spielfeld und der Chefetage ließen sich natürlich wieder zahlreiche Prominente im Maritim Hotel blicken. Unter den Gästen fanden sich zum Beispiel Moderatorin Laura Wontorra (im extra schrill-bunten Kostüm) und Doppelpass-Moderator Florian König. Auch Leverkusen-Boss Fernando Carro ließ sich den Spaß nicht entgehen und feierte mit. Last but not least war die Kölner Damenmannschaft vor Ort – ebenfalls komplett kostümiert und in bester Partylaune.

mit dpa