Weiberfastnacht in Köln 2024 live: Hört der Regen jetzt endlich auf?

Pappnas opjetzt, jetzt fiere mer richtig Fastelovend! Wir berichten live vom Kölner Karneval: Hier findet ihr alle wichtigen Nachrichten und Bilder im Überblick!

Karneval Köln 2024: wichtige Infos auf einen Blick

Weiberfastnacht in Köln: Hört der Regen jetzt auf?

Regenpause in Köln! Der angekündigte Dauerregen macht gegen 13 Uhr einmal Stopp. Ist eine Wetterbesserung in Sicht? Es wäre den Jecken zu wünschen.

+++ 8. Februar 2024: 11.42 Uhr Uhr +++

Oberbürgermeisterin Henriette Reker empfängt das Dreigestirn im Rathaus, wo die tollen Tage nochmal förmlich und ganz offiziell mit einem „Kölle Alaaf“ eingeleitet werden. Währenddessen sorgen die Höhner auf der Bühne am Heumarkt für Mega-Stimmung! Hier könnt ihr das jecke Treiben live im TV verfolgen.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte der dpa, der Kölner Karneval sei immer eine Feier der Vielfalt, was ja auch in zahlreichen Liedern besungen werde. „Ich würde mir wünschen, dass das im ganzen Jahr, was vor uns liegt, so gelebt wird.“ Kuckelkorn betonte: „Köln ist bunt. Wir haben alle Nationalitäten, alle Religionszugehörigkeiten, Orientierungen hier. Köln ist ein Raum der Vielfalt. Da haben irgendwelche Strömungen, die das in irgendeiner Weise auch nur annähernd eingrenzen wollen, überhaupt keine Chance, und dafür streiten wir. Der Karneval steht immer fest an der Seite der Demokratie.“

Kölle Alaaf! Um 11.11 Uhr ist der Straßenkarneval offiziell eröffnet

+++ 8. Februar 2024: 11.11 Uhr Uhr +++

Kölle Alaaf! Um 11.11 Uhr sind die Wiever in Köln los, um den Straßenkarneval zu fiere. Gleiches gilt natürlich auch für die jecken Herren. Heute wird gefeiert – egal, ob es regnet, stürmt oder schneit. Das Dreigestirn steht auf der Bühne am Heumarkt und eröffnet offiziell die tollen Tage. Karnevalsbands sorgen zudem für ausgelassene Stimmung in der Altstadt.

+++ 8. Februar 2024: 10.34 Uhr +++

Fotos aus Köln zeigen es: Die Zülpicher Straße füllt sich bereits vor 11.11 Uhr. Bei Überfüllung droht den Jecken ein Einlassstopp. Eventuell werden sie auch auf die Uniwiese geschickt. Hier mehr zum Sicherheitskonzept der Stadt Köln nachlesen.

Kölner Karneval 2024: Stadt richtet Nummer für Opfer sexueller Belästigung ein

Für Frauen, die Opfer von sexueller Belästigung geworden sind, können sich bei „Edelgard“, einer von der Stadt Köln eingerichteten Hotline anrufen: 0221/ 221 27 777⁣.

+++ 8. Februar 2024: 9.34 Uhr Uhr +++

Bei strömendem Regen haben sich bereits am frühen Donnerstagmorgen die ersten Karnevalisten in der Kölner Innenstadt eingefunden. Ausgestattet mit Schirm und durchsichtigem Regencape über dem Kostüm zogen kleinere Gruppen durch die Stadt. Im benachbarten Düsseldorf blieb es am Morgen dagegen zunächst trocken.

Die Närrinnen und Narren müssen sich an Weiberfastnacht auf reichlich Regen einstellen. Die Temperaturen erreichen im Rheinland bis zu zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Pünktlich um 11.11 Uhr bricht am Donnerstag in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tonight News (@koelntonight)

+++ 8. Februar 2024: 9.05 Uhr Uhr +++

Für alle Jecken, die an Weiberfastnacht zu tief ins Glas schauen, hat die Feuerwehr Köln vorgesorgt – und ein riesiges Ausnüchterungslager am Berufskolleg Humboldtstraße eingerichtet. Hier können Partypeople, die zwar nicht mehr zurechnungsfähig, aber noch kein Fall für einen Krankenhausaufenthalt sind, in Ruhe ausnüchtern.

+++ 8. Februar 2024: 8.46 Uhr +++

Das Bahnunternehmen National Express bietet zur Weiberfastnacht an diesem Donnerstag auf der Linie RE 1 (RRX) zwischen Düsseldorf und Köln bis zu zehn Sonderfahrten an. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwochabend mit.

Die erste und letzte Fahrt werde von beziehungsweise nach Duisburg verlängert. Gegen 7 Uhr, 9 Uhr sowie 11 Uhr seien zusätzliche Abfahrten der Linie RE 1 (RRX) von Düsseldorf in Richtung Köln vorgesehen. Am Nachmittag verkehrten in die Gegenrichtung Verbindungen gegen 15 Uhr und 18 Uhr, erklärte das Bahnunternehmen weiter. Die genauen Abfahrtszeiten würden zeitnah in die Online-Auskunftssysteme und auf zuginfo.nrw eingetragen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Abfahrtszeiten zu informieren.

+++ 8. Februar 2024: 8.40 Uhr +++

Am Donnerstag um 11.11 Uhr bricht in Köln wieder der närrische Frohsinn aus. Mit Weiberfastnacht oder Altweiberdonnerstag beginnt der Straßenkarneval. In Köln fordert das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein. Ein kleiner Stimmungsdämpfer könnte das Wetter sein: Es wird regnerisch und windig.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Polizei Köln (@polizei.nrw.k)

Für die Ordnungskräfte ist das närrische Treiben mitunter eine Herausforderung, insbesondere in Köln, das an Weiberfastnacht traditionell von vielen Tausend Partytouristen angesteuert wird. In Verbindung mit übermäßigem Alkoholkonsum kommt es dabei regelmäßig zu enormem Gedränge und Begleiterscheinungen wie Vermüllung und Wildpinkeln (hier lesen, was das kostet!). Mit über 1500 Polizisten, 200 Ordnungsamt-Mitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt den Ansturm in halbwegs geregelte Bahnen lenken. Zudem gibt es dieses Jahr erstmals auch ein Straßenfest auf den Kölner Ringen. Dadurch soll das immer völlig überfüllte Studentenviertel rund um die Zülpicher Straße entlastet werden.

VRR meldet: Mehrere TRI-Züge zwischen Düsseldorf und Köln entfallen

+++ 7. Februar 2024: 17.11 Uhr +++

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr kommt kurz vor Altweiber mit einer Hiobsbotschaft um die Ecke. Wegen Vandalismusschäden müssen an Karneval viele Züge, die zwischen Köln und Düsseldorf pendeln, ausfallen! Alle Details erfahrt ihr hier.

+++ 7. Februar 2024: 14.46 Uhr +++

Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprechen für Weiberfastnacht eine Unwetterwarnung aus. Hier erfahrt ihr mehr zum Dauerregen an Altweiber in NRW.

+++ 7. Februar 2024: 13.59 Uhr +++

„Kein Kölsch für Nazis“: Was hinter dem Aufruf einer Kölner Kneipe kurz vor den tollen steckt, erfahrt ihr hier.

+++ 5. Februar 2024: 11 Uhr +++

Um alkoholisierte Karnevalisten auf E-Scootern in Köln zu vermeiden, wird der Hersteller Lime einen Test per App vor Fahrtantritt einführen. Das steckt dahinter.

+++ 1. Februar 2024: 12 Uhr +++

Jetzt steht das das neue Sicherheitskonzept der Stadt Köln. Wie viele Securitys und Beamte im Einsatz sein werden und was ihr sonst noch beachten müsst an den tollen Tagen, erfahrt ihr hier.

+++ 27. Januar 2024: 20 Uhr +++

Bei der zweiten Prunksitzung der Prinzen-Garde finden sich illustre Persönlichkeiten aus der Politik im Saal wieder – darunter NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) und Ex-Bundesaußenminister Heiko Maas (ehemals SPD). Was letzterer uns bei der Sitzung erzählt hat, erfahrt ihr hier!

+++ 26. Januar 2024: 14 Uhr +++

Die Vorbereitungen für die tollen Tage laufen bereits auf Hochtouren und sowohl das Dreigestirn als auch das Kinderdreigestirn sind schon auf Betriebstemperatur warm gelaufen. Jetzt hat auch Zochleiter Holger Kirsch die ersten Motive der Persiflage-Wagen für den Rosenmontagszug vorgestellt. Hier findet ihr die Fotos in der Bildergalerie.

+++ 15. Januar 2024: 10 Uhr +++

Da das Dreigestirn erkrankt ist, springt das Kinderdreigestirn bei einem wichtigen Termin im Bundestag in Berlin ein (hier nachlesen). Wie die kleinen Pänz das Treffen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und NRW-Innenminister Herbert Reul gemeistert haben, erfahrt ihr hier.

+++ 10. Januar 2024: 20 Uhr +++

Bei der Damensitzung der Prinzengarde im Gürzenich kommt Stimmung auf. Tänzer wärmen sich mit Spagat im Foyer auf, während dä Tuppes vum Land einen Witz nach den anderen verzillt. Hier seht ihr die schönsten Fotos des Abends.

Kölner Karneval 2024: Alle Techno-Partys zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag

Viele Kölner lieben Karneval, aber nicht die Musik. Und so kommt es auch, dass es in Köln ein breites Angebot alternativer Partys gibt. Hier zeigen wir euch die 11 besten Techno-Partys an den tollen Tagen.

Karneval in Köln 2024: So viel kostet das Bier an den tollen Tagen

Inflation und steigende Energiekosten lassen auch die Kölschpreise in die Höhe schnellen – und das mitten in der Session! Hier erfahrt ihr, wo das Kölsch was kostet.

Karneval in Köln 2024: KVB-Fahrplanänderungen

An den tollen Tagen kommt es in Köln zu Fahrplanänderungen der KVB sowie Straßensperrungen. Alle Details findet ihr hier.

>> Volle Busse und Bahnen im Kölner Karneval: Diese Maßnahme ergreift die KVB <<

Karneval in Köln 2024: Diese Regelungen gelten bei Verkleidungen im Büro

Grundsätzlich sind Verkleidungen zu Karneval auf der Arbeitsstelle erlaubt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Diese und weitere Regelungen zu Kostümierungen im Büro findet ihr hier.

